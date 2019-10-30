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Зеленський розповів, як хоче повертати Донбас та Крим

Середа, 30 жовтня 2019, 10:43
Зеленський розповів, як хоче повертати Донбас та Крим

Президент Володимир Зеленський заявляє, що в Україні має з'явитися державна стратегія безпечної реінтеграції Донбасу та Криму.

Джерело: виступ Зеленського на Форумі єдності у Маріуполі

Пряма мова: "Після 5 років війни повинна нарешті з’явитись державна стратегія безпечної реінтеграції Донбасу і Криму. Її складові будуть презентовані сьогодні.

Є дуже важливий момент – це наше бачення, яке підлягає широкому обговоренню, дискусії, заради його покращення".

Деталі: За словами Зеленського, щоб реінтеграція була успішною, стратегія держави має включати 4 складові. Зокрема, прозорість і публічність – держава має шукати правильні шляхи вирішення проблем разом з громадянським суспільством.

Друга складова – це консенсус: українське суспільству повинне домовитись між собою у питанні повернення Криму і Донбасу.

Третя складова – це реалізм. За словами президента, помилково думати, що ми швидко повернемо Крим і Донбас військовим шляхом, і все станеться, мов за помахом чарівної палички.  Зеленський наголосив, що підхід до реінтеграції має бути зваженим і прагматичним – треба чітко відповісти собі на питання, яка наша головна мета та на які компроміси ми готові йти.

І четверта складова – імплементація, або здатність держави втілювати стратегії у життя, показувати реальні кроки і реальні результати.

Для досягнення цього, за словами президента, має бути єдність, яка "життєво необхідна і для збереження країни, і для спільного вирішення інших викликів".

Знати більше: Піти чи залишитись. Чи допоможе розведення військ закінчити війну на Донбасі

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Передісторія:

  • 1 жовтня президент Володимир Зеленський заявив про досягнення на зустрічі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовленості про початок розведення військ у Петрівському та Золотому.  
  • 6 жовтня лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький разом із ветеранами АТО (нині – ООС) прибули до Золотого на Луганщині та заявили про готовність захищати селище у випадку відведення українських військ. Його підтримала й "Українська добровольча армія".
  • 7 жовтня міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що розведення військ у Петрівському та Золотому, яке вже мало розпочатися, не відбудеться, оскільки бойовики порушили домовленість.
  • Обов’язкова умова розведення сил і засобів – дотримання режиму тиші протягом 7 днів.
  • 29 жовтня голова МЗС України заявив, що процес розведення сил і засобів у Золотому стартував.
  • Спецпредставни голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронньої контактній групі посол Мартін Сайдік підтвердив, що у Золотому поновили розведення сил.
  • При цьому ще 27 жовтня повідомлялося про обстріл бойовиків"неподалік Золотого-4 (у межах ділянки розведення) – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї".
  • 29 жовтня у штабі ООС також повідомляли, що бойовики 5 разів стріляли в 5-ти кілометровій зоні біля ділянки розведення №2 (Золоте-4), але пізніше військові заявили, що обстріл "відбувся не в зоні розведення сил та засобів".
  • Вранці 30 штаб ООС повідомив, що вечері 28 жовтня у напрямку Золотого-4 стріляли по житлових будинках.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийДонбасКримреінтеграція Донбасу
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