Зеленський розповів, як хоче повертати Донбас та Крим

Президент Володимир Зеленський заявляє, що в Україні має з'явитися державна стратегія безпечної реінтеграції Донбасу та Криму.

Джерело: виступ Зеленського на Форумі єдності у Маріуполі

Пряма мова: "Після 5 років війни повинна нарешті з’явитись державна стратегія безпечної реінтеграції Донбасу і Криму. Її складові будуть презентовані сьогодні.

Є дуже важливий момент – це наше бачення, яке підлягає широкому обговоренню, дискусії, заради його покращення".

Деталі: За словами Зеленського, щоб реінтеграція була успішною, стратегія держави має включати 4 складові. Зокрема, прозорість і публічність – держава має шукати правильні шляхи вирішення проблем разом з громадянським суспільством.

Друга складова – це консенсус: українське суспільству повинне домовитись між собою у питанні повернення Криму і Донбасу.

Третя складова – це реалізм. За словами президента, помилково думати, що ми швидко повернемо Крим і Донбас військовим шляхом, і все станеться, мов за помахом чарівної палички. Зеленський наголосив, що підхід до реінтеграції має бути зваженим і прагматичним – треба чітко відповісти собі на питання, яка наша головна мета та на які компроміси ми готові йти.

І четверта складова – імплементація, або здатність держави втілювати стратегії у життя, показувати реальні кроки і реальні результати.

Для досягнення цього, за словами президента, має бути єдність, яка "життєво необхідна і для збереження країни, і для спільного вирішення інших викликів".

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