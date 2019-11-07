Автомобіль, який підірвали у Києві, належить російському бізнесмену – ЗМІ

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Четвер, 7 листопада 2019, 08:30

Автомобіль "Мерседес", який цієї ночі підірвали у Києві, належить директору фармацевтичної компанії Ігорю Салу, від вибуху загинув його охоронець.

Про це повідомляє "Київ Оперативний" із посиланням на свої джерела

У пресслужбі київської поліції "Українській правді" відмовилися назвати імена чи підтвердити інформацію ЗМІ, а подробиці та відео пообіцяли оприлюднити пізніше.

Близько пів на десяту вечора 6 листопада на Житомирській трасі вибухнув "Мерседес" (AA0070MI).  

За попередньою інформацією, люди на мотоциклі BMW підірвали автівку, кинувши в неї вибуховий пристрій.

Від отриманих серйозних травм одна людина загинула та ще троє отримали поранення.

Також зачепило і автомобіль "Lada", який рухався за Мерседесом.

По місту Києву та області було введено план-перехоплення "Сирена" для розшуку та затримання чорного мотоцикла BMW.

Що відомо про Ігоря Сала? 

Ігор Сало – московський бізнесмен, наближений до Віктора Медведчука. Його сім'я контролювала харківську фармакологічну групу компаній "Здоров'я". У цю групу входили три заводи в Харкові – "Здоров'я", "Здоров'я народу", "Дослідний завод ДНЦЛЗ", а також завод у Києві "Фармекс".

У 2008-2009 роках структури Сала отримали контроль над монопольним виробником інсуліну в Україні "Індар", а також над двома виробниками наркотичних препаратів – "Здоров'я народу" і "Дослідний завод ДНЦЛЗ" – шляхом виведення цих підприємств з державної власності.

Також повідомлялося, що у 2015 році Сало налагодив постачання вугілля із зони АТО на сході України.

Сала пов'язують з кіпрською Sovewick Holding Limited, яка у 2015 році уклала контракт з ПАО "Центренерго" на 2 млрд грн, Cortex Sales Limited з Гонконгу та московським ТОВ "Руснефтедообыча", які постачають вугілля для українських ТЕЦ.

У 2012 році, згідно з інформацією реєстру юросіб, у Sovewick Holding Limited була частка в харківському ТОВ "СБМ+", яка торгує нафтопродуктами. У 2016 році її контролювали структури азербайджанської корпорації Socar.

Але наприкінці 2012 року це був партнерський бізнес азербайджанців, Sovewick Holding Limited і бізнесмена Геннадія Йоффе, який володів мережею автозаправок у Харкові. Ще раніше партнером Йоффе був бізнесмен Володимир Сало, син Ігоря Сала.

Також партнерами Сала були Артур Гарибян, якого у харківських бізнес-колах пов'язують з контрабандними оборудками, та Олег Погореленко, якого пов'язують з діяльністю конвертаційних центрів. 

 

У 2016 році "Схеми" повідомляли, що родину народного депутата від "Блоку Петра Порошенка" Сергія Тригубенка та сім’ю бізнесмена Ігоря Сала помітили у літаку Gulfstream G200 Galaxy, який прибув до Києва з Італії.

Інше видання – "Наші Гроші" – публікувало розслідування про те, що народний депутат Тригубенко курує вугільну галузь нібито під наглядом першого заступника голови фракції БПП Ігоря Кононенка. 

Знати більше:

про бізнес Сала: Вугілля не пахне. Як російський бізнес продає енергоресурси із зони АТО  

про спільні перельоти Сала з екснардепом від БПП: "Схеми" показали, на яких літаках літають депутати

УП, оновлено
Теми: вибух Київ


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