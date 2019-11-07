Бійка Ляшка і Геруса: поліція відкрила провадження

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом бійки лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка із депутатом фракції "Слуга народу" Андрієм Герусом.

Джерело: речник поліції Київської області Микола Жукович у коментарі УП

Пряма мова: "Потерпілі з заявами до поліції не зверталися, але за фактом бійки відкрите кримінальне провадження".

Деталі: Жукович не назвав кваліфікації справи, відзначивши, що повідомить це пізніше.

Разом з тим він уточнив, що провадження відкрили за зверненням Служби авіаційно безпеки.

Що було раніше: Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко поштовхався із депутатом фракції "Слуга народу" Андрієм Герусом у залі офіційних делегацій VIP-терміналу "Борисполя". Інцидент записували на відео, яке Ляшко виклав у соцмережі.