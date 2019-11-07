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Поліція затримала росіянина, який втік від прикордонників в "Борисполі"

Четвер, 7 листопада 2019, 11:42
Поліція затримала росіянина, який втік від прикордонників в Борисполі

Патрульний взвод поліції затримав росіянина, який в середу втік з аеропорту "Бориспіль", де його затримували українські прикордонники.

Джерело: Facebook-сторінка патрульної поліції Київської області

Дослівно: "120 хвилин треба було патрульним взводу тактико-оперативного реагування (ТОР) разом з поліцейськими патрульної служби особливого призначення, щоб затримати іноземця-втікача".

"Втікач був затриманий в місті Васильків білоцерківськими ТОРівцями та працівниками полку поліції особливого призначення. Чоловіка доставили до Васильківського відділку поліції для встановлення всіх обставин справи".

Що було раніше: В четвер вранці поліція повідомила, що затриманий прикордонниками та поліцією в аеропорту "Бориспіль" російський злочинець втік з-під варти під час транспортування в ізолятор.

51-річний громадянин Росії розшукується правоохоронцями своєї держави за скоєння низки злочинів. 

Українська правда
Теми: поліціяРосіякримінал
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