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Затриманий в аеропорту російський злочинець втік з-під варти

Четвер, 7 листопада 2019, 09:42

Затриманий прикордонниками та поліцією в аеропорту "Бориспіль" російський злочинець втік з-під варти під час транспортування в ізолятор.

Джерело: пресслужба поліції Київської області

Деталі: В аеропорту "Бориспіль" прикордонники спільно з працівниками Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва затримали громадянина Російської Федерації, який розшукується правоохоронцями своєї держави за скоєння низки злочинів.

Для подальшої екстрадиції в Росію 51-річного іноземця мали помістити в ізолятор тимчасового тримання до прийняття рішення судом.

Однак, під час доправлення зловмисника до ІТТ, він скоїв втечу.

За фактом втечі особи з-під варти керівництвом поліції Київщини призначено службове розслідування.

Поліція закликає громадян, хто володіє інформацією про розшукуваного втікача, або знає про його місцеперебування, зателефонувати на спец лінію 102.

 

За описом поліції, злочинець був одягнений у спортивний костюм чорного кольору та коричневу куртка. Прикмети: зріст 170 см, худорлявої статури, вибриті виски, коротке русяве волосся у формі повздовжньої смуги, коротка борода чорного кольору.

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Теми: поліціякриміналРосія
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