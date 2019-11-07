У Києві було два температурних рекорди за день

У Києві 6 листопада метеорологи знову зафіксували температурні рекорди.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Срезневського

Деталі: Після полудня минулої доби стовпчик максимального термометра піднявся до +19,4°С, що на 2,4°С вище попереднього максимального значення температури повітря для цього дня, зафіксованого у 2013 році.

Зважаючи на високу денну температуру повітря, середньодобова температура становила +13,5°С, що повторило попереднє рекордне значення температури повітря для цього дня того ж 2013 року.

Нагадаємо: За прогнозом синоптика, 8-го листопада в столиці вночі пройдуть дощі, вдень буде сухо. Температура повітря мінімально становитиме +7+9 градусів, максимально +11+13 градусів.