У Києві було два температурних рекорди за день
Четвер, 7 листопада 2019, 15:19
У Києві 6 листопада метеорологи знову зафіксували температурні рекорди.
Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Срезневського
Деталі: Після полудня минулої доби стовпчик максимального термометра піднявся до +19,4°С, що на 2,4°С вище попереднього максимального значення температури повітря для цього дня, зафіксованого у 2013 році.
Зважаючи на високу денну температуру повітря, середньодобова температура становила +13,5°С, що повторило попереднє рекордне значення температури повітря для цього дня того ж 2013 року.
Нагадаємо: За прогнозом синоптика, 8-го листопада в столиці вночі пройдуть дощі, вдень буде сухо. Температура повітря мінімально становитиме +7+9 градусів, максимально +11+13 градусів.
Українська правда