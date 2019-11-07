Через обстріли на Донбасі загинув боєць, ще четверо поранено

Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 15 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі: один військовий загинув, ще четверо отримали поранення.

Джерело: вечірнє зведення штабу ООС

Дослівно: "Впродовж поточної доби внаслідок обстрілів загинув один військовослужбовець Об'єднаних сил, ще чотири наших захисники отримали поранення".

Деталі: За даними штабу, противник обстріляв позиції підрозділів ОС із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Також, ворог застосовував протитанкові керовані ракети.