На журналістів "Радіо Свободи" відкрили справу за заявою Портнова

Нацполіція отримала заяву адвоката Андрія Портнова і розпочала кримінальне провадження щодо перешкоджання діяльності журналістів та порушення недоторканності приватного життя.

Джерело: МВС

Деталі: Заява надійшла до поліції 7 листопада.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за двома статтями Кримінального кодексу – перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (стаття 171 ККУ) та порушення недоторканності приватного життя (стаття 182 ККУ).

Що було раніше: 7 листопада слідчі розпочали розслідування за фактом висловлювань Андрія Портнова на адресу журналістів "Радіо Свобода" за тією ж статтею 171 і ч.1 ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) КК.

На повідомлення поліції Портнов відповів: "За годину я зареєструю в Національній поліції повністю симетричну заяву про своє кримінальне провадження щодо журналістів "Радіо Свобода" про незаконне стеження і перешкоджання професійній діяльності за ст. 182 і 171 КК України".

Передісторія: