На журналістів "Радіо Свободи" відкрили справу за заявою Портнова
Нацполіція отримала заяву адвоката Андрія Портнова і розпочала кримінальне провадження щодо перешкоджання діяльності журналістів та порушення недоторканності приватного життя.
Джерело: МВС
Деталі: Заява надійшла до поліції 7 листопада.
Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за двома статтями Кримінального кодексу – перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (стаття 171 ККУ) та порушення недоторканності приватного життя (стаття 182 ККУ).
Що було раніше: 7 листопада слідчі розпочали розслідування за фактом висловлювань Андрія Портнова на адресу журналістів "Радіо Свобода" за тією ж статтею 171 і ч.1 ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) КК.
На повідомлення поліції Портнов відповів: "За годину я зареєструю в Національній поліції повністю симетричну заяву про своє кримінальне провадження щодо журналістів "Радіо Свобода" про незаконне стеження і перешкоджання професійній діяльності за ст. 182 і 171 КК України".
Передісторія:
- Колишній голова Адміністрації президента часів Віктора Януковича, юрист Андрій Портнов писав у Telegram, що упіймав журналістів "Радіо Свобода" на стеженні за ним.
- Він опублікував дані про автомобілі журналістів, звинувачуючи їх у незаконному зборі інформації.
- Після заяв про тиск і перешкоджання журналістській діяльності сам Портнов назвав себе журналістом каналу "112 Україна" і пригрозив журналістам "Радіо Свобода" відповідальністю за перешкоджання його "законній професійній діяльності".
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