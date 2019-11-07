Поліція взялася за дописи Портнова про журналістів "Радіо Свобода"

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Четвер, 7 листопада 2019, 10:11

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом звернень про погрози журналістам "Радіо Свобода".

Джерело: Національна поліція

Дослівно: "Слідчі розпочали розслідування за фактом висловлювань Андрія Портнова на адресу журналістів "Радіо Свобода".

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли за ч. 2 ст. 171 (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) та за ч. 1 ст. 345-1 (Погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України". 

Деталі: На повідомлення поліції Портнов відповів: "За годину я зареєструю в Національній поліції повністю симетричну заяву про своє кримінальне провадженні у відношенні журналістів "Радіо Свобода" про незаконне стеження і перешкоджання професійній діяльності за ст. 182 і 171 КК України".

"Одіозних Радіо Свобода, спочатку будемо доводити вашу заяву до маразму, а потім у цьому ж встановимо юридичні факти, які не дозволять вам у майбутньому безкарно займатися стеженням за людьми", – додав він.

Цьому передувало: Колишній голова Адміністрації президента часів Віктора Януковича, юрист Андрій Портнов писав у Telegram, що упіймав журналістів "Радіо Свобода" на стеженні за ним.

Він опублікував дані про автомобілі журналістів, звинувачуючи їх у незаконному зборі інформації.

Після заяв про тиск і перешкоджання журналістській діяльності сам Портнов назвав себе журналістом каналу "112 Україна" і пригрозив журналістам "Радіо Свобода" відповідальністю за перешкоджання його "законній професійній діяльності".

Передісторія:

Українська правда, доповнено
Теми: Портнов ЗМІ свобода слова поліція


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