Зеленський: Поки що у нас у Верховній Раді демократія, але поки що

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Четвер, 7 листопада 2019, 18:51

Президент Володимир Зеленський розповів, що оскільки у Верховній Раді у них найбільша в історії фракція, то в ній перебувають дуже різні люди і відбуваються різні процеси, висновки з яких будуть зроблені в кінці року.

Джерело: Відео Зеленського на Facebook-сторінці президента

Прямо мова Зеленського: "Це партія ("Слуга народу" - ред.), в назві якої є весь головний стовідсотковий зміст, тобто це партія народна, не тільки президентська, це народна партія. Є деяк помилки, є деякі аморальні вчинки".

"Є деякі депутати, які не хочуть голосувати за ті, чи інші закони, хоча ми домовлялися, що коли обговорюються законопроєкти на засіданнях, на фракціях, в комітетах, там, будь ласка, сперечання… У нас є така домовленість, якщо 70% партії "Слуга народу" за той чи інший законопроєкт напередодні голосування, то ми всі голосуємо. Тому ми всі дуже уважно і я особисто слідкуємо за статистикою. Не тільки там ганебні смски, вони теж є. Є ганебні чутки, але я зараз дуже радий, що це поки що це тільки чутки".

"Є мінуси з приводу статистики голосування того чи іншого депутата. Але ми за всім цим слідкуємо і серйозні висновки будуть зроблені до кінця цього року".

"Я розумію нашого голову фракції. І Давиду (Арахамії – ред.) складно і замам складно…Тому що такої партії ніколи не було. 254 людини. Люди різні. Є люди, які знаються в будь-яких законах, вони освіченні, вони провідні економісти з практикою з досвідом. А є звичайні люди, вони чи фермери, чи з будь-яких підприємств, звичайні прості люди. Вони, вибачте за таке слово, вони "довго в’їжджають". І тому є помилки. З іншого боку, вони показують відношення того чи іншого класу і підказують тобі де є помилки в тих чи інших законах".

"Тому поки що у нас в Верховній раді демократія, але поки що".                      

Деталі: На останній фразі Зеленський трохи засміявся. Це вже друге записане ним відео з Тесли.

Українська правда
Теми: Зеленський Верховна Рада


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