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Зеленський, керуючи "Теслою", записав відео про вибори

Вівторок, 16 липня 2019, 10:52

Президент Володимир Зеленський за кермом автомобіля Tesla розповів про те, як потрібно голосувати на парламентських виборах і не переплутати його улюблену партію.

Відповідне відео президент опублікував 16 липня у Facebook.

"Що стосується парламентської гонки. Я думаю, що політична партія до якої я дуже добре ставлюсь обов'язково всіх переможе і ми тільки тоді зможемо зробити нормальний парламент і зможемо відібрати в уряд фахівців. Але існує така ситуація, що зараз багато шахраїв і аферистів. Хтось відкриває якісь ПП, ТОВ, а потім йде назва тієї партії, яку я не можу назвати в голос, так як це буде агітацією", - сказав Зеленський, кермуючи автівкою.

За його словами, потрібно бути уважним під час голосування за мажоритарників.

Зеленський не єдиний, хто в офісі президента полюбляє автомобілі Tesla. Так, в кінці червня глава офісу президента юрист олігарха Ігоря Коломойського Андрій Богдан хизувався своїм електрокаром Tesla в сюжеті "ТСН" для телеканалу Комойського "1+1". 

За даними "Наших грошей з Денисом Бігусом", Богдан має ще одну Tesla, але користується нею брат глави ОП Ігор.

Tesla також є у першого помічника президента співвласника студії "Квартал 95" Сергія Шефіра. Про автівку Шефіра йшлося в розслідуванні "Наших грошей з Денисом Бігусом". Обов'язковим атрибутом автівок "кварталівців" є наявність цифр 95 на номерах.

Нагадаємо:

  • Позачергові вибори до парламенту відбудуться 21 липня. Чергові мали відбутися 27 жовтня.
  • Приводом для дострокових виборів стала формальна відсутність коаліції. Основною ж причиною перевиборів у команді нового президента називали запит суспільства на зміни.
  • За результатами липневого опитування КМІС, рейтинг пропрезидентської партії "Слуга народу" перед виборами до парламенту росте і вже перевищує 50%, у той час, як у інших політсил кількість прихильників зменшується.

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗеленськийвибориВерховна РадаСлуга народу
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