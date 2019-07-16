Зеленський, керуючи "Теслою", записав відео про вибори

Президент Володимир Зеленський за кермом автомобіля Tesla розповів про те, як потрібно голосувати на парламентських виборах і не переплутати його улюблену партію.

Відповідне відео президент опублікував 16 липня у Facebook.

"Що стосується парламентської гонки. Я думаю, що політична партія до якої я дуже добре ставлюсь обов'язково всіх переможе і ми тільки тоді зможемо зробити нормальний парламент і зможемо відібрати в уряд фахівців. Але існує така ситуація, що зараз багато шахраїв і аферистів. Хтось відкриває якісь ПП, ТОВ, а потім йде назва тієї партії, яку я не можу назвати в голос, так як це буде агітацією", - сказав Зеленський, кермуючи автівкою.

За його словами, потрібно бути уважним під час голосування за мажоритарників.

Зеленський не єдиний, хто в офісі президента полюбляє автомобілі Tesla. Так, в кінці червня глава офісу президента юрист олігарха Ігоря Коломойського Андрій Богдан хизувався своїм електрокаром Tesla в сюжеті "ТСН" для телеканалу Комойського "1+1".

За даними "Наших грошей з Денисом Бігусом", Богдан має ще одну Tesla, але користується нею брат глави ОП Ігор.

Tesla також є у першого помічника президента співвласника студії "Квартал 95" Сергія Шефіра. Про автівку Шефіра йшлося в розслідуванні "Наших грошей з Денисом Бігусом". Обов'язковим атрибутом автівок "кварталівців" є наявність цифр 95 на номерах.

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