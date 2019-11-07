На хабарі затримали головного юрисконсульта Нацбанку – прокуратура

Правоохоронці затримали ще одну посадову особу Національного банку на одержанні 15 тисяч доларів США за сприяння в одержанні ліцензії на обмін валюти.

Джерело: прокуратура Києва, коментар УП речниці відомства Надії Максимець

Дослівно: У четвер, 7 листопада за процесуального керівництва прокуратури міста Києва слідчими СУГУ НП в м. Києві спільно з ГУБКОЗ СБУ затримано головного юрисконсульта Національного банку України та посередника при спробі заволодіти коштами підприємця в особливо великих розмірах".

Деталі: За даними розслідування, посадовиця через посередника звернулася до директора товариства, що здійснює діяльність з обміну валюти, із пропозицією за грошову винагороду посприяти в отриманні товариством безстрокової генеральної ліцензії НБУ на здійснення валютних операцій.

Співробітниця НБУ зажадала від підприємця винагороду у сумі 30 тисяч доларів США. Жінку а також посередника затримали під час передачі половини обумовлених коштів у сумі 15 тис. доларів США.

Пряма мова Максимець: "Дізнавшись, що директор обмінного товариства має проблеми з отриманням безстрокової ліцензії, співробітниця Нацбанку сама запропонувала свою допомогу у вирішенні цього питання. Перша зустріч відбулась 6 листопада, а вже сьогодні - передача половини суми. Другу частину обумовленої суми підприємець мав передати після отримання ліцензії".

Додатково: Затриманим особам готується повідомлення про підозру за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК.

Нагадаємо: Раніше у жовтні за вчинення аналогічного злочину, а саме при спробі заволодіти коштами підприємця у сумі 50 тисяч доларів США за сприяння в отриманні ліцензії, правоохоронці затримали головного спеціаліста НБУ.