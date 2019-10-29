В Києві затримали головного спеціаліста НБУ: погорів на хабарі в $50 тисяч

Правоохоронці затримали головного спеціаліста Нацбанку, який за 50 тисяч доларів США обіцяв підприємцю сприяння в одержанні ліцензії на обмін валюти.

Джерело: прес-служба столичної прокуратури, коментар речниці відомства Надії Максимець "Українській правді", Національний банк України у Facebook

Дослівно прокуратура: "Під час передачі частини обумовлених коштів у сумі 40 тисяч доларів службовця банку затримали біля будівлі НБУ на Печерську".

Деталі: Наразі затриманому готується повідомлення про підозру за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 15 ч. 4 ст. 190 (замах на шахрайське заволодіння чужим майном, вчинене в особливо великих розмірах) КК України. На місці події тривають слідчі дії.

Досудове розслідування встановило, що хабар головний спеціаліст НБУ зажадав від директора приватного підприємства, що здійснює діяльність з обміну валюти, за сприяння в отриманні безстрокової генеральної ліцензії НБУ на здійснення таких послуг.

Пряма мова Максимець: "У липні 2019 року була перевірка, за результатами якої вказане підприємство отримало відповідь Національного банку про відмову у видачі генеральної ліцензії безстроково. Їхня ліцензія водночас залишалася діючою до 21.12.2019. У зв’язку з цими обставинами підприємець і звернувся до цієї особи. Співробітник НБУ пообіцяв сприяти в одержанні безстрокової ліцензії.

За домовленістю з підприємцем, той спочатку передає перший транш у сумі $40 тисяч, а після вирішення питання – решту суми. Оскільки фактично це питання не входить в коло його обов’язків, а інших службовців він не залучав, дії співробітника НБУ попередньо кваліфіковано як шахрайство".

Позиція Нацбанку: Затриманий не є працівником структурного підрозділу, який видає ліцензії на валютні операції, і не обіймає керівну посаду, а працює у департаменті господарського забезпечення.

В НБУ запевнили, що рішення про видачу ліцензій ухвалюються колегіальним органом на підставі висновків низки департаментів, що унеможливлює вплив однієї особи на процес ухвалення таких рішень.

Згідно з повідомленням пресслужби, планується внутрішня перевірка і банк "готовий всіляко сприяти проведенню слідчих дій для об’єктивного розслідування".