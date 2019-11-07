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Ліга Європи: Динамо їде з Копенгагена з нічиєю

Четвер, 7 листопада 2019, 20:59

Київське "Динамо" у матчі 4 туру групового турніру Ліги Європи зіграло внічию 1:1 із данським "Копенгагеном".

Матч пройшов у четвер 7 листопада в Копенгагені.

Динамівці пропустил швидкий гол вже на четвертій хвилині гри. Після навісу з флангу Георгій Бущан помиляється на виході і Йєнс Штаге з кількох метрів пробиває у порожні ворота - 1:0. Це був єдиний удар у площину воріт "Динамо" за всі 90 хвилин гри.

Кілька разів пробивали данці по воротах "Динамо" із середньої відстані, але все повз рамку. Після пропущеного голу "Динамо" грало першим номером і переважало суперника за моментами та у контролі м`яча.

На 14-й хвилині "Динамо" отримує шанс зрівняти рахунок. Після прострілу з флангу Олександра Караваєва м`яч влучає в руку у штафному майданчику Зека. Рефері призначає 11-метровий удар у ворота "Копенгагена". Віктор Циганков не зміг у пенальті переграти воротаря данців.

Після нереалізованого пенальті у киян було ще пару нагод пробити ворота "Копенгагена". Ударам Артема Беседіна та Сергія Сидорчука бракувало влучності.

На початку другого тайму двічі бив по воротах "Копенгагена" Караваєв, але обидва рази повз ціль.

На 70-й хвилині активність динамівців в атаці дала результат. Циганков перепасувався з Беньяміном Вербичем і словенець із метрів 18-ти пробив у кут воріт - 1:1.

Через пару хвилин схожий удар вийшов у Циганкова, але Віктор не поцілив у ворота. До закінчення поєдинку команди більше не створили чогось небезпечного в атаці.

Після чотирьох турів у групі В "Копенаген" та "Динамо" набрали по шість очок і займають перші два місця. "Мальме" з п`ятьма пунктами йде третім. "Лугано" з двома очками посідає четверте місце.

Наступний матч "Динамо" проведе на виїзді проти "Мальме".

Микола Аврамчук, для УП
Теми: футбол
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