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Бундестаг планує вночі "допомогти" Північному потоку-2 обійти директиву ЄС

Четвер, 7 листопада 2019, 23:36

Україна закликала Бундестаг Німеччини не підтримувати поправки, які дадуть можливість газопроводу Північний потік-2 обійти газову директиву Європейського Союзу.

Джерело: пост прем'єр-міністра Олексія Гончарука у Facebook

Деталі: Після опівночі законодавчий орган Німеччини буде голосувати за поправки, які дозволять схвалити відхилення від ЄС Директиви проєктам з інвестиціями, "здійсненими до 23 травня 2019 року".

Така директива наразі є обов’язковою для кожного країни-члена ЄС.

У разі, якщо німецькі законодавці підтримають поправку, то це означатиме "порушення консенсусного рішення, ухваленого всіма країнами-членами ЄС", – написав прем’єр.

Відзначається, що підтримка цієї ініціативи нанесе шкоди енергетичній безпеці Європейського Союзу.

Чому це важливо: У результаті впровадження газової директиви ЄС "Газпром" не зможе володіти газопроводом і одночасно продавати газ, який надходить по цій трубі. Бундестаг може проголосувати за те, щоб вивести Північний потік-2 з-під дії директиви, що буде явним порушенням цього документу. Тобто німецькі законодавці можуть дозволити "Газпрому" залишитись монополістом.

Нагадаємо:

  • 6 листопада стало відомо, що німецька правляча коаліція розробила новий закон, який має захистити споруджуваний газопровід Північний потік-2 від посилених правил оновленої газової директиви ЄС.  
  • Минулого тижня Данія дала свою згоду на прокладення газового маршруту Північний потік-2. Євродепутат зазначив, що тепер можна лише намагатися затримувати реалізацію цього проєкту.

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: газНімеччинаРосія
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