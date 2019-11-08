У Держдепі розповіли, як "порохоботи" атакували американську дипломатію

Заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент розповів про "кампанію брехні" проти посла Марі Йованович з боку особистого адвоката американського президента Руді Джуліані і колишнього генпрокурора Юрія Луценка, до якої долучилися так звані "порохоботи".

Про це йдеться в оприлюдненій стенограмі його свідчень в Конгресі.

"Ці двоє знайшли один одного корисними", - сказав Кент про Луценка і Джуліані.

"Виходячи з того, що я знаю, Юрій Луценко як генеральний прокурор присягнувся помститися і надав інформацію Руді Джуліані в надії, що він поширить її і це призведе до її (Марі Йованович) відкликання", - сказав Кент.

Він розповів, що Луценко навіть зустрічався наодинці з Джуліані в Нью-Йорку, і його метою було "облити брудом" Йованович і самого Кента.

За його словами, "кампанію брехні" проти Йованович в основному вели Луценко і Джуліані, однак долучилися і так звані "порохоботи".

Він охарактеризував "порохоботів" як інтернет-тролів, особливо активних у Facebook, які діяли на підтримку тодішнього президента Порошенка і проти людей, які сприймалися як противники Порошенка.

"Раніше я згадував про так званих "порохоботів", тролів у соціальних мережах, які активно підтримували Порошенка. І за 10 днів до виборів, замість того, щоб атакувати Росію або його політичних опонентів, як вони зазвичай робили, вони нападали на посла Йованович і мене особисто", - розповів Кент.

Дипломат також додав, що до відставки Йованович нібито були причетні директор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький і прокурор Костянтин Кулик.

Джордж Кент пояснив, що відносини між ГПУ і посольством США зіпсувалися восени 2017 року. Тоді ГПУ затримала детективів НАБУ, які вели розслідування про "неправомірну" видачу біометричних паспортів Державною міграційною службою. Для посольства було важливе розслідування НАБУ, оскільки видані паспорти використовувалися для отримання американської візи.

"Європейська правда"