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На Донбасі отримав поранення воїн

П'ятниця, 8 листопада 2019, 12:07

Від початку доби російсько-окупаційні війська здійснили два обстріли на Донбасі: поранення отримав один український військовослужбовець.

Джерело: денне зведення Міноборони

Дослівно: "Станом на 12.30 8 листопада, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь двічі на Луганському напрямку. За наявною інформацією, упродовж поточної доби поранено одного військовослужбовця зі складу Об’єднаних сил.

Деталі: Зазначається, що після 1-ї години ночі противник з автоматичних гранатометів обстріляв опорні пункти підрозділів ОС поблизу Луганського.

Біля Зайцевого окупанти з 11-ї години тривалий час вели вогонь по позиціях ЗСУ з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасіДонбас
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