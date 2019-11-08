На Донбасі отримав поранення воїн

Від початку доби російсько-окупаційні війська здійснили два обстріли на Донбасі: поранення отримав один український військовослужбовець.

Джерело: денне зведення Міноборони

Дослівно: "Станом на 12.30 8 листопада, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь двічі на Луганському напрямку. За наявною інформацією, упродовж поточної доби поранено одного військовослужбовця зі складу Об’єднаних сил.

Деталі: Зазначається, що після 1-ї години ночі противник з автоматичних гранатометів обстріляв опорні пункти підрозділів ОС поблизу Луганського.

Біля Зайцевого окупанти з 11-ї години тривалий час вели вогонь по позиціях ЗСУ з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.