Антикорсуд почав слухати справу Насірова, якому 2 роки зачитували обвинувачення
Вищий антикорупційний суд провів перше підготовче засідання у справі ексголови Державної фіскальної служби Романа Насірова.
Джерело: Слідство.Інфо
Деталі: Насірова обвинувачують у тому, що він ухвалив низку рішень, які дозволили газовидобувним компаніям нардепа-втікача Олександра Онищенка не платити податки.
Унаслідок цих рішень держава втратила понад 2 млрд грн.
У Шевченківському суді Києва справу Насірова слухали більше двох років. Адвокати Насірова вимагали читати обвинувальний акт із 774 сторінок у повному обсязі.
Оскільки засідання відбувалися кілька разів на місяць, прокурори не встигли дочитати обвинувачення.
Що було раніше: 26 вересня Касаційний адміністративний суд Верховного суду скасував усі рішення судів попередніх інстанцій, які приймалися на користь Насірова, і передав справу в Антикорупційний суд.
Рішення ВС не підлягає оскарженню.
У попередніх судових рішеннях ішлося про "церемоніальну функцію" Насірова. Мовляв, він просто підписував незаконні розстрочки зі сплати податків.
Передісторія:
- 8 березня 2017 року Солом'янський райсуд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб з альтернативою застави 100 млн грн.
- 16 березня дружина внесла заставу.
- Насіров подав позов до Окружного адмінсуду Києва про те, що начебто не відповідав як голова ДФС за надання розстрочок, чим хотів перекласти всю відповідальність на місцеві податкові інспекції.
- 1 грудня 2018 року ОАСК під головуванням одіозного Євгена Аблова задовольнив позов, поновивши Насірова на посаді голови ДФС і наказавши виплатити йому компенсацію 184 тисячі гривень.
- НАБУ, САП та держпідприємство "Укргазвидобування", за допомогою якого компанії Онищенка видобували газ, оскаржили рішення суду.
- У червні 2019 року судді апеляційного суду Андрій Парінов, Олександр Беспалов та Наталія Літвінова спершу усунули від цієї справи НАБУ і САП, а потім ухвалила рішення на користь Насірова.
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