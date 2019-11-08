Антикорсуд почав слухати справу Насірова, якому 2 роки зачитували обвинувачення

Вищий антикорупційний суд провів перше підготовче засідання у справі ексголови Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Джерело: Слідство.Інфо

Деталі: Насірова обвинувачують у тому, що він ухвалив низку рішень, які дозволили газовидобувним компаніям нардепа-втікача Олександра Онищенка не платити податки.

Унаслідок цих рішень держава втратила понад 2 млрд грн.

У Шевченківському суді Києва справу Насірова слухали більше двох років. Адвокати Насірова вимагали читати обвинувальний акт із 774 сторінок у повному обсязі.

Оскільки засідання відбувалися кілька разів на місяць, прокурори не встигли дочитати обвинувачення.

Що було раніше: 26 вересня Касаційний адміністративний суд Верховного суду скасував усі рішення судів попередніх інстанцій, які приймалися на користь Насірова, і передав справу в Антикорупційний суд.

Рішення ВС не підлягає оскарженню.

У попередніх судових рішеннях ішлося про "церемоніальну функцію" Насірова. Мовляв, він просто підписував незаконні розстрочки зі сплати податків.

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