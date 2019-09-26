Верховний суд зупинив тяганину з Насіровим: справа пішла в Антикорсуд

Касаційний адміністративний суд Верховного суду скасував усі рішення судів попередніх інстанцій, які приймалися на користь екс-голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Джерело: Центр протидії корупції

Деталі: Насірова обвинувачують у тому, що він ухвалив низку рішень, якими дозволив не платити податки компаніям нардепа-втікача Олександра Онищенка, які видобували газ.

Унаслідок цих рішень держава втратила понад 2 млрд грн.

У попередніх судових рішеннях, скасованих 26 вересня Касаційним судом, ішлося про "церемоніальну функцію" Насірова. Мовляв, він просто підписував незаконні розстрочки зі сплати податків.

Верховний суд розглянув усі клопотання Насірова.

Екс-голова ДФС намагався усунути зі справи НАБУ та САП. Просив передати справу до іншої палати ВСУ. Коли йому відмовили, хотів знову заявити про відвід суддів.

Рішення Верховного суду остаточне та не підлягає оскарженню.

Тепер кримінальну справу проти Насірова розглядатиме Антикорупційний суд.

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