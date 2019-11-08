СБУ прийшла з обшуком до бізнес-центру Києва: у провадженні фігурує Столар

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П'ятниця, 8 листопада 2019, 13:44

Служба безпеки проводить обшуки в столичному бізнесцентрі "Парус".

Джерело: коментар пресцентру СБУ "Українській правді", трансляція "Прямого", співбесідник УП в правоохоронних органах

Дослівно СБУ: "Проводяться обшуки в адвокатському об'єднанні у справі про розкрадання державних коштів посадовцями КМДА. Деталі згодом на сайті".

Деталі: Телеканал "Прямий", який теж має офіс у цьому бізнесцентрі, у своєму ефірі навіть показав картинку з людьми у камуфляжі і нашивками СБУ. За даними їхніх кореспондентів, силовики прийшли до адвокатського об'єднання "Турчінов і партнери".

 

За інформацією УП, мова йде про кримінальне провадження стосовно витрачання бюджетних коштів в сумі близько 800 млн грн у ході реалізації проекту будівництва Великої Окружної дороги.

У протиправній схемі розкрадання бюджетних коштів підозрюють забудовника Вадима Столара.

Згодом СБУ уточнила, що обшуки йдуть в офісі адвокатського об’єднання, яке представляє інтереси однієї з комерційних структур, задіяних у проекті. 

Правоохоронці проводять слідчі дії для виявлення документації та інших доказів, що підтверджують протиправну діяльність посадовців КМДА.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах)

 

Чому це важливо: Команда нової влади хоче зняти з посади голову Київської міськдержадміністрації Віталія Кличка. Оточення президента Зеленського поширювало меседж, що Кличко не керує столицею, а "смотрящими" за Києвом є Вадим Столар та Максим Микитась. Кличко все заперечує.

Валентина Романенко, УП
Теми: СБУ Київ


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