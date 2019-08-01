Кандидат в нардепи від Слуги народу і гендиректор холдингу 1+1 media Олександр Ткаченко допустив, що може очолити міську владу Києва.

Про це пише НВ.

"Ми можемо припускати що завгодно, але життя диктує свої умови. Спочатку не планував, але ситуація сприяє", - сказав він.

Ткаченко також не виключив, що буде балотуватися на виборах Київради.

"Питання не в тому, хочу я балотуватися або не хочу, а в тому, що ми маємо в Києві. У Києві ми маємо кризу і п'ять років втрачених можливостей. Я не виключаю такого варіанту", - заявив Ткаченко.

"У Києві - тотальна корупція. Треба буде обговорити з городянами концепцію розвитку міста, але очевидно, що треба відновити народовладдя, адже в місті по суті немає районної влади. Бюджетом столиці розпоряджається навіть не Кличко, а двоє людей - Вадим Столар, Максим Микитась", - додав він.

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