Кандидат в нардепи від "Слуги народу" і гендиректор холдингу 1+1 media Олександр Ткаченко допустив, що може балотуватися в мери Києва

Про це пише НВ.

"Ми можемо припускати що завгодно, але життя диктує свої умови. Спочатку не планував, але ситуація сприяє", - сказав він.

За словами Ткаченка, питання не в тому, хоче він балотуватися чи не хоче, а в тому, "що у Києві ми маємо кризу і п'ять років втрачених можливостей".

"У Києві - тотальна корупція. Треба буде обговорити з городянами концепцію розвитку міста, але очевидно, що треба відновити народовладдя, адже в місті по суті немає районної влади. Бюджетом столиці розпоряджається навіть не Кличко, а двоє людей - Вадим Столар, Максим Микитась", - додав він.

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