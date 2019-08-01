Гендиректор 1+1 Ткаченко не планував, але може балотуватися в мери Києва
Кандидат в нардепи від "Слуги народу" і гендиректор холдингу 1+1 media Олександр Ткаченко допустив, що може балотуватися в мери Києва
Про це пише НВ.
"Ми можемо припускати що завгодно, але життя диктує свої умови. Спочатку не планував, але ситуація сприяє", - сказав він.
За словами Ткаченка, питання не в тому, хоче він балотуватися чи не хоче, а в тому, "що у Києві ми маємо кризу і п'ять років втрачених можливостей".
"У Києві - тотальна корупція. Треба буде обговорити з городянами концепцію розвитку міста, але очевидно, що треба відновити народовладдя, адже в місті по суті немає районної влади. Бюджетом столиці розпоряджається навіть не Кличко, а двоє людей - Вадим Столар, Максим Микитась", - додав він.
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Нагадуємо:
- Офіс президента Володимира Зеленського домагається звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської держадміністрації – чи через подання Кабінету міністрів, чи через відставку самого Кличка, який одночасно очолює Київраду.
- За даними "Україснької правди", у команди Зеленського є дві кандидатури на посаду голови КМДА: Олександр Ткаченко (гендиректор холдингу "1+1 Media" Ігоря Коломойського) і Андрій Холодов (бізнесмен і кум дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко).
- Кличко заявляв, що Богдан намагався підпорядкувати його своїм людям – або Андрію Вавришу, або Олександру Ткаченку.