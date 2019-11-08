"Голос": Україна має вийти з Мінських угод і заморозити ситуацію на Донбасі

Політична фракція "Голос" вважає, що Україна має вийти з Мінських угод і заморозити ситуацію з вирішення військового конфлікту з Росією на Донбасі до посилення власних позицій.

Джерело: офіційна Facebook-сторінка фракції

Дослівно: "Єдиний ефективний шлях для України сьогодні — це вийти з Мінських угод і заморозити ситуацію до посилення власних позицій.

Ми боремося на два фронти – з Росією на зовнішньому фронті, з корупцією, слабкою економікою та неефективністю державних інституцій на внутрішньому.

Поки що повернути Крим та Донбас на умовах, прийнятних для України, неможливо. Тому потрібно будувати країну, розвивати економіку і повертати свої землі, коли в нас буде достатньо сил, а міжнародна ситуація буде цьому сприяти...

Війна з Росією поки що тримає в заручниках мешканців окупованих територій Сходу та Криму. Ми справді хочемо повернути своїх, але цьому заважають російські танки і російське телебачення. Пропонований росіянами "мир" може принести тільки "русский мир" на всю територію України.

Ми мусимо створити програми дієвої, реальної підтримки тих, хто готовий переїхати і хто переїхав уже. І готуватися до деокупації та реінтеграції в момент, коли вона стане можлива...

Україна повинна накачати також і економічні м'язи. Агресор не поверне нам забезпечених житлом і роботою людей, квітучі сади і розміновані поля".

Деталі: "Голос" стверджує, що поїздка президента Володимира Зеленського на зустріч у Нормандському форматі може принести: "групову фотографію і примушення України до миру на умовах Москви. З виборами без контролю над кордоном, бо так записано в Мінських угодах".

Тому фракція закликає вийти з Мінських угод, але "не відходити ні на крок назад: ані на військовому, ані на дипломатичному фронтах".

У фракції вважають, що наразі Україна немає реалістичного та швидкого шляху повернення окупованих території на власних умовах.

Політична сила стверджує, що у нинішньому економічному стані повернення частини Донбасу несе ризик втрати незалежності та суверенітету країни.

Чому це важливо: Для зустрічі у нормандському форматі Росія висунула певні умови – підписати "формулу Штайнмаєра", розведення у Золотому та Петрівському. Українська сторона виконала майже всі умови.

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