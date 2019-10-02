"Слуга народу" про формулу Штайнмаєра: Це вимога Росії для перемовин в Європі

Партія "Слуга народу" заявляє, що підписання так званої "формули Штайнмаєра" було вимогою Росії для проведення зустрічі президентів України і РФ у нормандському форматі.

Джерело: нардеп від "Слуги народу" Богдан Яременко.

Пряма мова: "Чому це потрібно було зробити? Бо це передумова, вимога Росії для проведення саміту у нормандському форматі. Це їхня передумова для діалогу президентів. Діалогу, який повинен принести мир. Мир є метою президента Зеленського і метою нашої партії. Щоб почати цей процес, нам потрібно було виконати цю передумову".

Деталі: Яременко визнав, що Україна погодилась на російські пропозиції щодо проведення виборів на окупованій території.

За його словами, після зустрічі 1 вересня представників глав держав, представник ОБСЄ Мартін Сайдік звернувся до України з запитанням, чи погоджується Україна з текстом російських пропозицій щодо виборів. Яременко додав, що на це представник України у тристоронній контактній групі Леонід Кучма відповів Сайдіку листом, що "цей текс нас влаштовує, ми на нього погодилися, на ці пропозиції".

"Слуга народу" пояснив, що переговори у нормандському форматі потрібні, і потрібні швидко, бо щодня гинуть українські військові.

Разом з тим він додав, що для того, щоб вони відбулися, Україна також має умови. Це обмін полоненими, який розпочався і має продовжуватися, це – розведення військ і встановлення "чіткого сталого перемир’я", і отримання контролю над територіями, де будуть проводитись вибори.

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