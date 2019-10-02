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"Слуга народу" про формулу Штайнмаєра: Це вимога Росії для перемовин в Європі

Середа, 2 жовтня 2019, 11:33
Слуга народу про формулу Штайнмаєра: Це вимога Росії для перемовин в Європі

Партія "Слуга народу" заявляє, що підписання так званої "формули Штайнмаєра" було вимогою Росії для проведення зустрічі президентів України і РФ у нормандському форматі.  

Джерело: нардеп від "Слуги народу" Богдан Яременко.

Пряма мова: "Чому це потрібно було зробити? Бо це передумова, вимога Росії для проведення саміту у нормандському форматі. Це їхня передумова для діалогу президентів. Діалогу, який повинен принести мир. Мир є метою президента Зеленського і метою нашої партії. Щоб почати цей процес, нам потрібно було виконати цю передумову".  

Деталі: Яременко визнав, що Україна погодилась на російські пропозиції щодо проведення виборів на окупованій території.

За його словами, після зустрічі 1 вересня представників глав держав, представник ОБСЄ Мартін Сайдік звернувся до України з запитанням, чи погоджується Україна з текстом російських пропозицій щодо виборів. Яременко додав, що на це представник України у тристоронній контактній групі Леонід Кучма відповів Сайдіку листом, що "цей текс нас влаштовує, ми на нього погодилися, на ці пропозиції".  

"Слуга народу" пояснив, що переговори у нормандському форматі потрібні, і потрібні швидко, бо щодня гинуть українські військові.

Разом з тим він додав, що для того, щоб вони відбулися, Україна також має умови. Це обмін полоненими, який розпочався і має продовжуватися, це – розведення військ і встановлення "чіткого сталого перемир’я", і отримання контролю над територіями, де будуть проводитись вибори.   

Читайте також: Формула Штайнмаєра: Про що домовились у Мінську. Реакція

Штайнмаєр у законі: на що погодився Київ і чи є у "формулі" вивід російських військ

Передісторія:

  • 1 жовтня на переговорах Тристоронньої контактної групи у Мінську домовились про розведення сил у Петрівському та Золотому. 
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна погодила так звану "формулу Штайнємара" щодо виборів на окупованому Донбасі і пояснив, чому не слід її боятися.
  • Одразу після брифінгу Зеленського націоналісти заявили про державну зраду та "безстрокову акцію проти капітуляції". Вони прийшли на Банкову.
  • Також учасники мітингу проти імплементації "формули Штайнмаера" зібрались на Майдані Незалежності. Уночі 2 жовтня вони розійшлися, але заявили, що планують 2 жовтня зібратись під стінами Верховної Ради та на Майдані.
  • Фракції "Європейська солідарність", "Голос" і "Батьківщина" розкритикували узгодження тексту так званої "формули Штайнмаєра" президентом Володимиром Зеленським.
  • Вони висували вимоги скликати закрите засідання парламенту за участю Зеленського, або зібрати лідерів парламентських фракцій і детально пояснити, що підписано в Мінську та на які дії надана згода.
  • Також із критикою заяви Зеленського виступили екс-представник України у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі Роман Безсмертний та екс-міністр закордонних справ Павло Клімкін.

  

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Слуга народуформула ШтайнмаєраРосія
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