РПЦ образилася на Олександрійський патріархат, який визнав ПЦУ

Патріарх Кирило припиняє поминання патріарха Олександрійського і всієї Африки, який визнав автокефальну Православну церкву України.

Джерело: interfax.ru з посиланням на Московський патріархат

Пряма мова заступника голови синодального Відділу зовнішніх церковних зв'язків протоієрея Миколи Балашова: "Російська православна церква глибоко засмучена інформацією про рішення Олександрійського патріарха Феодора визнати Єпіфанія Думенка в керівником "Православної церкви України" і поминанням його імені в диптихах Олександрійської церкви.

Це означає, що поминання імені Олександрійського патріарха не зможе продовжуватися під час патріарших богослужінь у Російській православній церкві".

Що було раніше: 8 листопада Євстратій Зоря опублікував офіційне повідомлення про визнання Патріаршого і Синодального Томосу Вселенського Патріархату про автокефалію Української Церкви та включення імені Предстоятеля Православної Церкви України Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія до Диптиху для поминання.

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