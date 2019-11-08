Один із найстаріших патріархатів світу визнав ПЦУ

Найстаріший після Вселенського патріархату Олександрійський патріархат офіційно визнав автокефальну Православну церкву України.

Джерело: заступник голови управління зовнішніх церковних зв’язків ПЦУ Євстратій Зоря у Facebook, BBC.

Пряма мова: "Сьогодні, 8 листопада, Патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор ІІ під час літургії в день Собору Архістратига Михаїла (за новим стилем) у храмі Архангелів (El-Zaher, Daher, Каїр, Єгипет) під час Божественної літургії поминав ім‘я Митрополита Київського і всієї України Епіфанія як Предстоятеля автокефальної Православної Церкви України".

Деталі: Зоря також опублікував офіційне повідомлення про визнання Патріаршого і Синодального Томосу Вселенського Патріархату про автокефалію Української Церкви та включення імені Предстоятеля Православної Церкви України Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія до Диптиху для поминання.

Зоря додав переклад повідомлення.

Дослівно: "В останні місяці ми побачили налаштування/бажання Братів Святих Ієрархів визнати надану через синодальний томос Всесвятійшим Вселенським Патріархом Автокефалію Української Церкви.

Як це є відомим всім, наша Свята Кафолична Православна Церква функціонує через соборну систему управління, як отримала це за традицією і від Святих Вселенських Соборів. У зв'язку з цим і Голови Помісних Церковних Соборів є одними з їхніх членів.

У зв'язку з цим і ми, як член і виконавча влада налаштування/бажання Братів Святих Ієрархів, пом'янули в Диптиху Вселенської Православної Церкви предстоятеля Автокефальної Церкви Київської і всієї України Блаженнішого Митрополита Кир Кир Епіфанія, гаряче молячись про мир і добрий стан наших Православних Церков.

В Олександрії, 8 листопада 2019 р".

На опублікованому речником ПЦУ відео на 45 хвилині звучить ім‘я Митрополита Епіфанія.

Як пише BBC, Олександрійський патріархат став першим серед старих патріархатів православного світу (після Константинополя, який надав томос), який почав євхаристійне (церковне) спілкування з ПЦУ та почав поминати її предстоятеля.

Олександрійський патріархат займає друге місце у диптиху православних церков світу.

Загалом у диптиху перебуває 15 автокефальних церков, а ПЦУ в ньому посідає останнє місце.

Чому це важливо: Визнання Олександрійським патріархатом ПЦУ стане потужним сигналом для всього православного світу. BBC нагадує, що багато інших помісних церков вже заявляли, що будуть визначатись щодо свого ставлення до Православної церкви України після того, як її визнають старі патріархати, такі як Олександрійський.

Що було раніше: Собор ієрархів Грецької церкви 12 жовтня визнав автокефальну Православну Церкву України.

Елладська церква стала першою після Вселенського Патріархату з-поміж помісних православних церков світу, яка визнала ПЦУ та вступає з нею у євхаристійне спілкування.

Після цього надзвичайний синод Російської православної церкви уповноважив главу РПЦ патріарха Кіріла не згадувати під час богослужінь предстоятеля Елладської православної церкви Ієроніма.

Пізніше РПЦ припинила євхаристійне спілкування з главою Елладської церкви 3 листопада за те, що той визнав автокефалію Православної церкви України.

Натомість 29 жовтня Польська автокефальна православна церква заявила про невизнання Православної церкви України.

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