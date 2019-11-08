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Заборгував за комуналку і підстрелив сусіда: нападника взяли під варту

П'ятниця, 8 листопада 2019, 19:37

Суд арештував киянина, який прострелив ногу сусіду під час сварки через несплату першим комунальних послуг.

Джерело: прокуратура Києва

Деталі: 8 листопада Святошинський суд столиці задовольнив клопотання прокуратури й обрав 48-річному стрільцю відповідний запобіжний захід. Його триматимуть під вартою протягом 60 діб, без альтернативи.

Правопорушник підозрюється у замаху на умисне вбивство.

Як розповіли у прокуратурі, інцидент стався увечері 6 листопада на вулиці Чаадаєва у Святошинському районі столиці. У чоловіка стався конфлікт з членами ОСББ та сусідами в коридорі багатоквартирного будинку. Він здійснив 2 постріли з мисливського карабіну в одного з мешканців будинку.

Дослівно: "Протиправні дії зловмисника були припинені очевидцями, які також викликали "швидку допомогу" пораненому чоловіку".

Передісторія:

Столичні правоохоронці затримали чоловіка, який під час конфлікту у будинку на вулиці Чаадаєва у Києві, поранив свого сусіда з вогнепальної зброї.

Як повідомила місцева мешканка Світлана Панюшкіна, стрілець крав у будинку електроенергію і багато років не платив за квартиру, через що в усьому будинку не вмикали опалення. Ввечері 6 листопада група мешканців вирішила прийти і поговорити про це з сусідом, а він почав стріляти.

Українська правда

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Теми: арештсудКиївнадзвичайна подія
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