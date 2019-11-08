Оборудки з «Богданами»: НАБУ вилучило в Міноборони 15 томів документів

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П'ятниця, 8 листопада 2019, 22:53

8 вересня в одному зі структурних підрозділів Міністерства оборони детективи Національного антикорупційного бюро вилучили для перевірки близько 15 томів документів у межах розслідування справи про закупівлі озброєння та військової техніки для армії.

Джерело: сайт Міноборони

Деталі: Старший детектив НАБУ повідомив, що наразі бюро вивчає обставини внесення до державного оборонного замовлення вантажних автомобілів та ціноутворення на зазначену продукцію.

Очікується, що група детективів-аудиторів бюро працюватиме в Міноборони щонайменше два місяці.

Дослівно: "Зокрема, триває перевірка обґрунтованості закупівлі в 2015-2019 роках санітарних автомобілів "Богдан-2251" та вантажних автомобілів "МАЗ-5316" і "МАЗ-6317". В рамках провадження з’ясовуються причини щорічного зростання на 30 відсотків ціни на ці автомобілі, а також законність та підстави укладання додаткових угод, які збільшували їхню вартість".

 

Передісторія:

19 липня Національне антикорупційне бюро проводило обшуки у приміщеннях автомобільної компанії "Богдан Моторс" в межах розслідування розтрати державного майна в особливо великих розмірах службовими особами Міноборони та Генштабу ЗСУ, які у 2015-2018 рр, на думку слідства, незаконно внесли до державного оборонного замовлення спеціальний автомобільний транспорт та здійснили його закупівлю за завищеними цінами.

Українська правда
Теми: НАБУ Міноборони кримінал


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