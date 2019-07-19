НАБУ прийшло з обшуками у близьку до Порошенка корпорацію

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П'ятниця, 19 липня 2019, 11:45

Джерело: повідомлення НАБУ

Національне антикорупційне бюро проводить обшуки у приміщеннях автомобільної компанії "Богдан Моторс", зокрема у спортивному клубі "5 елемент".

Пряма мова: "Слідча дія санкціонована і проводиться в ході розслідування розтрати державного майна в особливо великих розмірах службовими особами Міноборони України та Генштабу ЗСУ України, які у 2015-2018 рр, на думку слідства, незаконно внесли до державного оборонного замовлення спеціальний автомобільний транспорт та здійснили його закупівлю за завищеними цінами".

ДеталіПопередня правова кваліфікація справи – ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата в особливо великих розмірах або організованою групою).

Розслідування здетективи НАБУ здійснюють з квітня 2018 року.

Іншої інформації правоохоронці не повідомляють через необхідність збереження таємниці слідства.

Спортивно-оздоровчий комплекс "Монітор", більш відомий як елітний фітнес-клуб "5-й елемент", належить кільком акціонерним товариствам, а кінцевими бенефіціарами є попередній президент Петро Порошенко та його соратник, нардеп Ігор Кононенко.

Власниками приватного акціонерного товариства "Автомобільна компанія "Богдан моторс" є кілька фірм, закритих венчурних фондів і кіпрська компанія. Бенефіціар корпорації "Богдан" – колишній перший заступник секретаря РНБО, фігурант розслідування про розкрадання в "Укроборонпромі" та бізнес-партнер Порошенка Олег Гладковський, який офіційно придбав її у екс-президента в 2009 році.

Що було раніше: Джерела "Української правди" повідомляли, що детективи НАБУ приїхали з обшуками до елітного спортклубу "5 елемент", що належить Петру Порошенку. Однак правоохоронців не пускали у приміщення, пояснюючи, що там приймальна народного депутата.

Історія питання:

  • У січня 2018 року волонтери повідомляли, що з 50 доставлених на фронт автомобілів "Богдан-2251" 25 довелося ремонтувати або повертати на завод.
  • Пізніше повідомлялось, що структури Міністерства оборони самостійно закуповують запчастини та ремонтні послуги для санітарних автомобілів "Богдан".

Українська правда

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Теми: Порошенко НАБУ Гладковський обшуки


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