Ветеранка кримськотатарського національного руху Сеітмуратова знайшлась

82-річна Айше Сеітмуратова, ветеранка кримськотатарського національного руху, яку окупанти затримали на адмінкордоні з Кримом, повернулась додому.

Джерело: голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на своїй сторінці у Facebook

Пряма мова: "Легендарна 82-річна Айше Сеітмуратова, яку російські окупанти не пропустили сьогодні вночі через адміністративний кордон, що розділяє окупований Крим від материкової частини України, була змушена повернутися додому".

Деталі: За словами Чубарова, після годинного утримання, російські окупанти відпустили Сеітмуратову. Вона повернулась до Сімферополя.

Пряма мова: "На її удачу, в той час, коли після годинного затримання, російські окупанти її відпустили, через даний контрольно-пропускний пункт в Крим заїжджав співвітчизник, який і довіз Айше Абла до Сімферополя. Наразі Айше Абла вже вдома"

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