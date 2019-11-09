Ветеранка кримськотатарського національного руху Сеітмуратова знайшлась

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Субота, 9 листопада 2019, 00:35

82-річна Айше Сеітмуратова, ветеранка кримськотатарського національного руху, яку окупанти затримали на адмінкордоні з Кримом, повернулась додому.

Джерело: голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на своїй сторінці у Facebook

Пряма мова: "Легендарна 82-річна Айше Сеітмуратова, яку російські окупанти не пропустили сьогодні вночі через адміністративний кордон, що розділяє окупований Крим від материкової частини України, була змушена повернутися додому".

Деталі: За словами Чубарова, після годинного утримання, російські окупанти відпустили Сеітмуратову. Вона повернулась до Сімферополя.

Пряма мова: "На її удачу, в той час, коли після годинного затримання, російські окупанти її відпустили, через даний контрольно-пропускний пункт в Крим заїжджав співвітчизник, який і довіз Айше Абла до Сімферополя. Наразі Айше Абла вже вдома"

Нагадаємо:

  • На адмінкордоні з Кримом окупанти затримали 82-річну Айше Сеітмуратову, ветеранку кримськотатарського національного руху.
  • Російські прикордонники більше години протримали автобус, в якому їхала Сеітмуратова. Потім всіх пропустили, а її - ні.
  • За отриманою інформацією, на додаткову перевірку її повели через американське громадянство.

Українська правда
Теми: Крим окупація кримські татари


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