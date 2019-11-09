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Понад 57% мешканців ОРДЛО вважають себе громадянами України

Субота, 9 листопада 2019, 10:00
Понад 57% мешканців ОРДЛО вважають себе громадянами України

57,8% жителів тимчасово непідконтрольних Україні територій Донецької та Луганської областей назвали себе громадянами України. 

Джерело: Результати кількісного дослідження громадської думки на окупованих територіях, проведене з 7 по 31 жовтня компаніэю  "Нью імідж маркетинг груп" та оприлюднене у "Дзеркалі тижня"

Деталі: Разом з тим 41,6% мешканців ОРДЛО мають паспорти ДНР/ЛНР (34,8%) чи Росії (6,8%).  42,9% опитаних ніколи не думали про отримання російського паспорта. 

У поліпшенні своєї економічної ситуації у найближчі 5 років упевнені 34% опитаних, а 35,4% пов'язують такий розвиток подій з інтеграцією в РФ,  3,5% опитаних пов'язали покращення з інтеграцією в Україну.

9,9% респондентів упевнені, що Україна може допомогти ОРДЛО стабілізувати економічну ситуацію, надавши "ДНР"/"ЛНР" широку автономію. 10,9 % мешканців окупованих територій влаштовує нинішній баланс сил або створення незалежної держави на зразок Осетії чи Абхазії, по суті - заморожений конфлікт.

"26,8% тих, хто очікує погіршення ситуації, пов'язують цей процес виключно з поверненням в Україну -  неважливо, в якому статусі, все одно погано. Не надихає людей і сценарій самовизначення або замороження конфлікту - 23,1% вважають, що економіка піде вниз із таким розвитком подій. Лише 6,8% жителів не довіряють російському об'єднавчому сценарію", - йдеться у результатах дослідження. 

"Прогнозуючи поліпшення або погіршення економічної ситуації у своєму регіоні відповідно 40,2 і 43,3% жителів ОРДЛО не визначилися або відмовляються відповістити на запитання: з чим або з ким це може бути пов'язано. Люди на роздоріжжі. Вони не розуміють, що відбувається і хто їх насправді може захистити" , - пише ZN. 

 
 

В ході дослідження було опитано 1606 респондентів, 800 -  у непідконтрольній частині Луганської, 806 - у непідконтрольній частині Донецької областей. Для розрахунків вибірки було використано офіційні статистичні дані 2014 р., скориговані з урахуванням наявних демографічних даних ВПО, які залишили непідконтрольні території. Інтерв'ю face-to-face проводилися в домогосподарствах респондентів за структурованою анкетою. Погрішність результатів не перевищує 3,2%.

"Українська правда" у Threads

Теми: соціологіяОРДЛО
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