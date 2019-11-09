Війна на Донбасі - "внутрішній конфлікт", відповідальний - Київ: опитування в ОРДЛО

На думку мешканців окупованих території Луганської та Донецької областей, за конфлікт на Сході України більшою мірою відповідальна українська влада після Майдану та місцеві активісти, а також США.

Джерело: Результати кількісного дослідження громадської думки на окупованих територіях, проведене з 7 по 31 жовтня компаніэю "Нью імідж маркетинг груп" та оприлюднене у "Дзеркалі тижня"

Деталі: 76% опитаний мешканців ОРДЛО "повністю згодні" і "швидше згодні" з тим, що війна в Донбасі - внутрішній український конфлікт (35,6 і 40,5% відповідно).

"Швидше не згодні" із цим 14,1% респондентів, абсолютно незгодні 9,3%.

При цьому 86% із тим, що біля витоків конфлікту стояли проросійські угруповання й Москва "швидше не згодні" 45,1% і "абсолютно не згодні" 44,9% опитаних.

8,5% опитаних запідозрили щось недобре в невичерпності мілітаристських потенціалів ОРДЛО. 3,1% "повністю згодні" з тим, що війну в Донбасі розпочали Росія і місцеві проросійські угруповання. 6,4% із цим "швидше згодні".

Відповідальність за війну на Донбасі мешканці ОРДЛО покладають також на українську владу на чолі з Януковичем, ЄС, активістів Антимайдану, Росію та владу "Л/ДНР".

При цьому 63,6% опитаних вважають, що відновлювати Донбас мають за кошти України.

29,3% вважають справедливим примусити до оплати відновлення Донбасу українських олігархів, 18,5% не хочуть залежності в цьому питанні ні від кого і розраховують на власні сили. 17% готові покласти цей тягар на США. 16,5% вважають справедливим відновлювати Донбас за кошти Європи, 16% - за кошти Росії. 13% опитаних покладають витрати на відновлення регіону на плечі всіх вищезгаданих.

На думку жителів "Л/ДНР", контролювати відновлення Донбасу має влада невизнаних республік - 67% і Росія - 50,2% опитаних. Києву довірили б контролювати відновлення 24,9%, Євросоюзу - 8,1%, Америці 2,4%.

Також мешканці ОРДЛО більшою мірою переконані, що дії Росії в Криму - "законний захист російськомовних громадян". З твердженням, що дії Росії - незаконне вторгнення та окупація української території - опитані жителі "Л/ДНР" переважно "швидше не згодні" та "абсолютно не згодні".

В ході дослідження було опитано 1606 респондентів, 800 - у непідконтрольній частині Луганської, 806 - у непідконтрольній частині Донецької областей. Для розрахунків вибірки було використано офіційні статистичні дані 2014 р., скориговані з урахуванням наявних демографічних даних ВПО, які залишили непідконтрольні території. Інтерв'ю face-to-face проводилися в домогосподарствах респондентів за структурованою анкетою. Погрішність результатів не перевищує 3,2%.