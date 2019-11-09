Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Із затриманим у Польщі Мазуром зустрівся український консул

Субота, 9 листопада 2019, 16:22

Український консул зустрівся в Польщі з затриманим ветераном АТО, одним з лідерів "УНА-УНСО" Ігорем Мазуром.

Джерело: заступник директора департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Консул України невідкладно виїхав до місця затримання громадянина України, зустрівся із затриманим, надав необхідну консультацію, а також обговорили питання щодо адвокатського захисту.

Опрацьовується комплекс питань щодо захисту прав затриманого громадянина України".

Що було раніше: У суботу в Польщі затримали одного з лідерів "УНА-УНСО" Ігоря Мазура з позивним "Тополя".

Омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що Мазура затримали на прикордонному пункті Дорогуск за запитом РФ. За інформацією омбудсмена, до Мазура не допускали українського консула та не надавали адвоката.

Катерина Тищенко, УП
Теми: ПольщанаціоналістиРосіяМЗС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Польща
Польща остаточно затвердила будівництво першої АЕС
Польща надасть інфраструктуру для навчання українців на F-16
Сейм Польщі схвалив резолюцію про Волинську трагедію: Примирення має включати визнання провини
Останні новини
02:46
Росіяни заявили про збиття безпілотника, який нібито "летів на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
Усі новини...
Реклама: