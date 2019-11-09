Із затриманим у Польщі Мазуром зустрівся український консул

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Субота, 9 листопада 2019, 17:22

Український консул зустрівся в Польщі з затриманим ветераном АТО, одним з лідерів "УНА-УНСО" Ігорем Мазуром.

Джерело: заступник директора департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Консул України невідкладно виїхав до місця затримання громадянина України, зустрівся із затриманим, надав необхідну консультацію, а також обговорили питання щодо адвокатського захисту.

Опрацьовується комплекс питань щодо захисту прав затриманого громадянина України".

Що було раніше: У суботу в Польщі затримали одного з лідерів "УНА-УНСО" Ігоря Мазура з позивним "Тополя".

Омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що Мазура затримали на прикордонному пункті Дорогуск за запитом РФ. За інформацією омбудсмена, до Мазура не допускали українського консула та не надавали адвоката.

Катерина Тищенко, УП
Теми: Польща націоналісти Росія МЗС


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