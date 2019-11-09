Із затриманим у Польщі Мазуром зустрівся український консул
Український консул зустрівся в Польщі з затриманим ветераном АТО, одним з лідерів "УНА-УНСО" Ігорем Мазуром.
Джерело: заступник директора департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич у коментарі "Українській правді"
Пряма мова: "Консул України невідкладно виїхав до місця затримання громадянина України, зустрівся із затриманим, надав необхідну консультацію, а також обговорили питання щодо адвокатського захисту.
Опрацьовується комплекс питань щодо захисту прав затриманого громадянина України".
Що було раніше: У суботу в Польщі затримали одного з лідерів "УНА-УНСО" Ігоря Мазура з позивним "Тополя".
Омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що Мазура затримали на прикордонному пункті Дорогуск за запитом РФ. За інформацією омбудсмена, до Мазура не допускали українського консула та не надавали адвоката.
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