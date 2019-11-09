Світовий банк підтримав земельну реформу в Україні

Світовий банк підтримує намір керівництва України відкрити ринок сільськогосподарських земель.

Джерело: заява Світового банку, оприлюднена в суботу

Дослівно: "Світовий банк рішуче підтримує плани українського керівництва щодо відкриття ринку сільськогосподарських земель.

Земельна реформа необхідна українським фермерам для купівлі та продажу сільськогосподарських земель, доступу до кредитів, інвестування і диверсифікації, а також для власників землі, щоб отримати належну віддачу за свій найцінніший актив".

Деталі: На думку Світового банку, земельна реформа підвищить економічне зростання, а також рівень життя всього українського народу, розкриваючи сільськогосподарський потенціал країни.

Там відзначили, що запланована реформа також включає заходи з обмеження концентрації земель, припинення рейдерських атак і надання фінансової допомоги дрібним фермерам.

Дослівно: "Досить двох десятиліть закритого ринку і непрозорості, що сприяє корупції: час земельної реформи зараз".

Що було раніше: У суботу керуючий партнер ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне заявив, що швидке запровадження земельної реформи в Україні може спричинити незворотні помилки.

Передісторія:

Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства опублікувало для обговорення законопроєкт щодо обігу земель сільськогосподарського призначення, яким з 1 жовтня 2020 року скасовується заборона на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Можливість купувати землю буде в українських фізичних та юридичних осіб, територіальних громад та держави. Законопроєктом передбачено переважне право орендаря на купівлю земельної ділянки. Концентрація землі у власності визначена на рівні 15% області та 0,5% країни. Землі державної та комунальної власності будуть реалізовуватися на торгах. Стартова ціна продажу – нормативна грошова оцінка.

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