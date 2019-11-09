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Міністр: Слова Зеленського про стандарти новин – непорозуміння

Субота, 9 листопада 2019, 19:42
Міністр: Слова Зеленського про стандарти новин – непорозуміння

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський запевняє, що уряд не збирається регулювати стандарти новин, а слова в указі президента про "вимоги і стандарти новин" є термінологічним непорозумінням.

Джерело: пост Бородянського в Facebook

Дослівно: "Шановні журналісти! Вас правильно стурбувала та обурила наявність в указі президента слів про встановлення "вимог та стандартів новин". Це термінологічне непорозуміння, яке виникало через помилкове застосування терміну "стандарти новин" в документах МКМС (міністерство культури, молоді та спорту – ред.). Ми не збирались і не збираємось регулювати стандарти новин. Це право виключно професійної спільноти".

"Що ми збираємось робити: ввести поняття небезпечна інформація, дезінформація, недостовірна інформація. Що є дуже важливим в умовах інформаційної війни з РФ та можливим фінансуванням деяких ЗМІ країною агресором.

Введення визначень характеру інформації, як то новинна, розважальна, гумористична і т.п. разом з можливим обов’язком позначати поширюваний контент відповідно до того виду контенту, до якого відноситься інформація. Це є частиною належного інформування громадян і реалізацією їх права на інформацію".

Деталі: Міністр зазначив, що у країнах зі сталими демократіями, де існує журналістське самоврядування та саморегулювання/співрегулювання медіа, питання стандартів вирішені кодексами професійної етики та стандартами, за неухильним дотриманням яких слідкує професійна спільнота.

"В України ми, як держава, маємо створити умови для професійної спільноти, які зроблять цю модель працюючою і в нашій країні. Тобто, держава не заходить на територію яку вона не повинна регулювати, а створює належної умови для саморегулювання та співрегулювання", - написав він.

Що було раніше: Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів до кінця 2019 року розробити та внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо врегулювання діяльності медіа в Україні, де передбачити, зокрема, "положення щодо вимог та стандартів новин".

Українська правда
Теми: МінкультуриЗеленськийЗМІ
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