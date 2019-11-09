Зеленський доручив Кабміну РОЗРОБИТИ ВИМОГИ ДО НОВИН У ЗМІ

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів до кінця 2019 року розробити та внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо врегулювання діяльності медіа в Україні, де передбачити, зокрема, стандарти новин.

Джерело: указ президента №837/2019 "Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави" від 8 листопада, оприлюднений на сайті президента в суботу

Деталі: До 31 грудня 2019 року Кабміну доручено розробити та внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо врегулювання діяльності медіа в Україні, "передбачивши, зокрема, положення щодо вимог та стандартів новин".

Також у законопроєкті мають бути передбачені механізми запобігання розповсюдженню недостовірної, викривленої інформації, її спростування, заборона фізичним та юридичним особам держави-агресора володіти або фінансувати медіа в Україні, а також посилення відповідальності за порушення законодавства про інформацію.

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