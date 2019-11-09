Зеленський доручив Кабміну РОЗРОБИТИ ВИМОГИ ДО НОВИН У ЗМІ
Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів до кінця 2019 року розробити та внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо врегулювання діяльності медіа в Україні, де передбачити, зокрема, стандарти новин.
Джерело: указ президента №837/2019 "Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави" від 8 листопада, оприлюднений на сайті президента в суботу
Деталі: До 31 грудня 2019 року Кабміну доручено розробити та внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо врегулювання діяльності медіа в Україні, "передбачивши, зокрема, положення щодо вимог та стандартів новин".
Також у законопроєкті мають бути передбачені механізми запобігання розповсюдженню недостовірної, викривленої інформації, її спростування, заборона фізичним та юридичним особам держави-агресора володіти або фінансувати медіа в Україні, а також посилення відповідальності за порушення законодавства про інформацію.
Передісторія:
- 6 листопада президент Володимир Зеленський утворив раду з питань свободи слова та захисту журналістів як консультативно-дорадчий орган при президентові.
- 17 липня офіс президента повідомив, що створює Раду з питань свободи слова при президентові і кличе туди журналістів. Деяких журналістів обрали без їхнього відома, хоча потім їх замінили іншими.
- Керівник Офісу президента Андрій Богдан вважає журналістів корумпованими й бажає, щоб засоби масової інформації здійснили самостійне "очищення".
- Раніше Богдан заявляв, що новій владі не потрібні журналісти, бо вони спілкуються з суспільством без посередників.
- 31 жовтня народний депутат від "Слуги народу" Богдан Яременко у Верховній Раді нагадав журналістам, які опублікували його особисте листування з повіями, про кримінальну відповідальність.
- У вересні стався конфлікт між журналістом видання "Схеми" Сергієм Андрушком і речницею президента Юлією Мендель. Андрушко намагався напряму поставити запитання президенту Володимиру Зеленському та керівнику ОП Андрію Богдану. Речниця Зеленського та охорона президента не давали йому це зробити – притримували його, заважаючи підійти до Богдана.
- Мендель пізніше пояснила, що "зупиняла" Андрушка, бо той "втручався в особистий простір" першої особи держави.
- Редакція програми "Схеми: корупція в деталях" оприлюднила повне відео спілкування Андрушка з Мендель.
- Також було опубліковано відео, як 13 вересня Мендель відтягнула іншого журналіста Крістофера Міллера від Зеленського, не давши йому поставити запитання.
- 10 жовтня під час спілкування з журналістами на фудмаркеті президент Володимир Зеленський виправдовував поведінку свого прессекретаря Юлії Мендель, відзначивши що "здоровий мужик" Андрушко стрибав на Мендель, що він "не може мікрофоном бити його по обличчю", і що у такому випадку він захищатиме "дєвочку".