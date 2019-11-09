Жителі ОРДЛО хочуть місцевих виборів без українських партій

Жителі ОРДЛО проти участі українських політичний партій у місцевих виборах.

Джерело: спільне дослідження Українського інституту майбутнього та "Дзеркала тижня. Україна", проведене за допомогою компанії "Нью Імідж Маркетинг Груп".

Деталі: Не бажають допускати до участі в місцевих виборах українські політичні партії 73,4% жителів: 33,6% відповіли на запитання "скоріше ні", а 39,8% — "однозначно, ні".

Більш демократично налаштовані лише 22,7% респондентів: однозначно хочуть бачити у виборчих бюлетенях назви українських політсил всього 8,5% опитаних; "скоріше так" відповіли ще 14,2%.

При цьому мешканці ОРДЛО допускають, що на місцевих виборах кандидатами в органи влади можуть бути громадяни інших країн.

На питання "Чи згодні ви з тим, що на місцевих виборах кандидатами повинні бути тільки громадяни України?", "однозначно так" відповіли лише 11,6% респондентів. Ще 15,4% вагаються, але все ж вибрали графу "скоріше так".

У той же час однозначно не згодні обмежувати виборчий спектр кандидатів тільки власниками паспортів із тризубом 25,5% учасників опитування; ще 45,4% відповіли "скоріше ні". Таким чином, 70,9% жителів ОРДЛО проти того, щоб на місцевих виборах кандидатами були тільки громадяни України, як це передбачено українським законодавством.

"Враховуючи результати опитування щодо зовнішньополітичних преференцій жителів ОРДЛО, неважко здогадатися, володарів паспортів яких саме держав вони готові бачити в своїх органах влади...", - відзначають автори дослідження.

Мешканці окупованих територій Донбасу в більшості проти залучення Центральної виборчої комісії України до місцевих виборів.

Згідно з опитуванням, Центральна виборча комісія займає друге місце в антирейтингу довіри на території так званих "ДНР/ЛНР" після українських політичних партій.

Так, лише 38,4% жителів ОРДЛО згодні з участю ЦВК України у виборах у Донбасі — "однозначно так" сказали 11,1% опитаних, "скоріше так" — 27,3%.

При цьому 57,8% респондентів — проти її присутності на місцевих виборах: "однозначно ні" відповіли 32,6% опитаних, "скоріше ні" — 25,2%.

Дослідження проводилося Українським інститутом майбутнього і "Дзеркалом тижня. Україна" за допомогою компанії "Нью Імідж Маркетинг Груп" з 7 по 31 жовтня 2019 р. Методом face-to-face опитано 1606 респондентів: 800 — у непідконтрольної частині Луганської і 806 — в непідконтрольної частини Донецької областей.

Для розрахунку порівняльної вибірки були використані офіційні статистичні дані 2014 р., які були скориговані з урахуванням існуючих демографічних даних ВПЛ, які залишили непідконтрольні території. Похибка результатів не перевищує 3,2%.