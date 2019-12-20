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Парламент Британії схвалив угоду про Brexit

П'ятниця, 20 грудня 2019, 15:56

Палата громад Великої Британії у п’ятницю, 20 грудня, схвалила у другому читанні законопроєкт, який затверджує угоду про вихід країни з ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC, за це рішення проголосували 358 депутатів, 234 виступили проти.

Це означає, що 31 січня, через понад три роки після референдуму, Британія покине ЄС за умовами так званого "впорядкованого" Brexit.

Затверджений законопроєкт передбачає реалізацію угоди про Brexit, про яку Борис Джонсон домовився з ЄС у жовтні. Він також забороняє уряду продовжувати перехідний період після 2020 року. В цей період Британія вже не входитиме в ЄС, але дотримуватиметься багатьох правил блоку.

Затвердження законопроєкту стало можливим після того, як консерватори здобули більшість на загальних виборах минулого тижня. Останні етапи ратифікації документа відбудуться після католицького Різдва.

Британський парламент щонайменше чотири рази відхиляв угоду. Тричі — за попередньої прем'єрки Терези Мей, в результаті чого вона подала у відставку. 

Після 31 січня між Британією та Євросоюзом розпочнуться переговори про майбутні торгові відносини.

Теми: Велика БританіяЄвропа
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