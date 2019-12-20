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Все менше українців виїжджатиме на заробітки до Польщі – прогноз

П'ятниця, 20 грудня 2019, 18:01
Все менше українців виїжджатиме на заробітки до Польщі – прогноз

У 2020 році, вперше від початку імміграційного буму, до Польщі приїде і законно працевлаштується менше громадян України, ніж попереднього року.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у публікації польського видання Dziennik Gazeta Prawna.

Такі прогнози висловлюють експерти Польсько-української господарчої палати та агентства з працевлаштування Foreign Personnel Service. Свою оцінку вони підкріплюють результатами опитування, проведеного українським порталом OLX Робота.

З нього випливає, що 20% українців, які до тепер виїжджали на заробітки за кордон, не мають наміру це робити.

Цю тенденцію посилюють також оптимістичні офіційні дані щодо економіки України: нині вона зростає у понад 4-відсотковому темпі з понад 10-відсотковим збільшенням зарплат та багатьма інвестиціями у великих містах.

"2020 рік стане проривом з точки зору міграційних тенденцій українців. Прогнозується, що вперше за кілька років їх чистий коефіцієнт міграції може бути позитивним, а це означає, що менше людей покинуть Україну, ніж повернуться в неї", - коментує Павло Кулага, експерт Польсько-української господарчої палати.

Видання зазначає, що сповільнення економічної міграції з України є поганою звісткою для польських роботодавців, особливо у будівництві, промисловості, логістиці та торгівлі. На ці галузі припадає 64% вакансій, які пропонують польські підприємці.

При цьому, зазначається у публікації, важливішим за те, скільки українців приїде до Польщі, є те, як довго вони залишатимуться на ринку. За даними Міністерства сім’ї, праці та соціальної політики Польщі, зростає кількість постійних дозволів на роботу. А це означає, що імміграція перетворюється з короткострокової на довгострокову.

"Потенціал економічної імміграції з України, схоже, вичерпує себе. Якщо польсько-українська господарча палата  і агентство з працевлаштування Foreign Personnel Service праві, в наступному році в Польщу приїде менше українців, ніж в 2019 році. За оцінками палати, кількість декларацій роботодавців про найм українських працівників може навіть впасти більш ніж на 10%", - йдеться у публікації.

Читайте також: У Польщі заявили про майже 900 тисяч українських заробітчан

За останні 5 років кількість українських заробітчан в Польщі зросла вп’ятеро

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