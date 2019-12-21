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Деталі контракту з "Газпромом": мінімальні обсяги, відкликання позовів

Субота, 21 грудня 2019, 11:35
Деталі контракту з Газпромом: мінімальні обсяги, відкликання позовів

"Нафтогаз" і "Газпром" домовилися про контракт на транзит газу територією України на 5 років з можливістю пролонгації ще на 10 років. Він передбачає мінімальний обсяг 65 млрд кубометрів газу в перший рік і по 40 млрд кубометрів у наступні 4 роки.

Джерело: Міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель на брифінгу в суботу

Деталі: Він додав, що контракт передбачає відкликання майбутніх судових позовів "Нафтогазу" і "Газпрому".

Водночас "Газпром" погоджується виплатити Україні грошима до Нового року більше 2,9 млрд доларів згідно рішення Стокгольмського арбітражу.

Пряма мова Оржеля: "Рішення про 3 мільярди чітко визначене, а рішення про інші позови будуть в рамках пакету відкликані".

"В пакеті з продовженням транзиту варіант, який передбачається – це повне врегулювання всіх вимог з усіх боків. Не залишиться ніяких відкритих позовних вимог з жодного боку після того, як це пакетне рішення буде впроваджене".

"Обсяги, які зафіксовані, мінімально гарантовані для транзиту - це перший рік 65, і по 40 у наступні 4 роки".

Деталі: Оржель також повідомив, що "сторони розуміють, що тариф має зростати".

"Буде певне збільшення тарифу на транспортування. Відповідне збільшення тарифу, виходячи з обсягів, керуючись європейськими методологіями визначення тарифу, визначать регулятори", - сказав він.

Міністр також зазначив, що сторони домовилися забезпечувати роботу в рамках європейського законодавства, за європейськими методологіями.

Оржель додав, що в пакетному рішенні не згадується арбітраж щодо активів у Криму.

У свою чергу, виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко зазначив, що до Нового року мають бути укладені відповідні угоди, необхідні для продовження транзиту.

Пряма мова Вітренка: "Ми маємо підписати все до 29 грудня, для того, щоб з 1 січня був збережений транзит".

Разом з тим, Кабмін опублікував протокол зустрічі представників Європейського Союзу, України та Російської Федерації, а також компаній цих країн (ООО "Оператор газотранспортної системи України", НАК "Нафтогаз України", ПАО "Газпром") у п'ятницю. Однак наразі якість знімків не дозволяє точно розібрати написане.

Що було раніше: Представники Європейської комісії, України та Російської Федерації 20 грудня досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів і врегулювання взаємних претензій.

За підсумками переговорів у Мінську Росія та Україна підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через Україну й врегулювання взаємних вимог.

Помічник президента України Андрій Єрмак повідомив, що Росія погодилася виплатити України 3 мільярди доларів боргу за рішеннями Стокгольмського арбітражу.

За словами віце-прем'єра РФ Дмитра Козака, новий контракт на транзит російського газу через газотранспортну систему України укладуть терміном на 5 років.

Українська правда

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