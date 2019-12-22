Польща на слова Путіна про Другу світову: пропаганда в стилі сталінізму

Міністерство закордонних справ Польщі жорстко розкритикувало слова Путіна про причини і хід Другої світової війни і порівняло їх із пропагандою часів сталінізму.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву МЗС Польщі.

Позиція дипломатичного відомства, опублікована в суботу, є реакцією на слова російського президента, який в п'ятницю розкритикував вересневу резолюцію Європейського парламенту щодо початку Другої світової війни.

Путін заперечив, серед іншого, що пакт Молотова-Ріббентропа став причиною Другої світової війни. Він сказав, що на Польщу напала нацистська Німеччина, а СРСР ввів свої війська, оскільки польський уряд втратив контроль за своїми збройними силами.

Путін також сказав, що Польща використала Мюнхенську угоду 1938 року, щоб реалізувати свої територіальні претензії і відібрати у Чехословаччини Заолжя.

"Ми з занепокоєнням і недовірою відзначили висловлювання представників влади РФ, зокрема президента Володимира Путіна, що стосуються генези і перебігу Другої світової війни, які представляють фальшивий образ подій. Вони нагадують пропагандистські наративи епохи сталінського тоталітаризму, яку засудив навіть радянський лідер Микита Хрущов", - заявило польське МЗС.

Міністерство підкреслило, що 1 вересня 1939 року нацистська Німеччина почала жорстоку збройну агресію проти Польщі, а 17 вересня, згідно з домовленостями між тоталітарними режимами, на Польщу напали радянські війська, порушивши тим самим положення Пакту про ненапад 1932 року.

"У той час польська армія боролася з німецькою армією, а польський уряд перебував на території Польщі. Агресія Червоної Армії була порушенням міжнародного права. 28 вересня 1939 року Радянський Союз підписав ще одну угоду з Третім рейхом "Про межі і дружбу", яка санкціонувала поділ польської території між двома загарбниками", - наголосили в польському МЗС.

В міністерстві підкреслили: за оцінками істориків, радянські репресії у період між 1939 і 1945 роками 566 тисяч осіб - стільки людей були заарештовані, депортовані і вбиті.

"Польська сторона вважає, що правильним шляхом ведення польсько-російського історичного діалогу є відновлення роботи Групи зі складних питань, яка має свої досягнення, включаючи домовленості щодо ролі Радянського Союзу у розв’язуванні Другої світової війни.

Слова президента РФ є запереченням спільної роботи польських та російських експертів, а також здобутків його попередників - Михайла Горбачова та Бориса Єльцина, які, незважаючи на труднощі, намагалися шукати шлях істини та примирення у польсько-російських відносинах", - додали в міністерстві.