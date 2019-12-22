Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Львівським митникам повідомили про підозру: налагодили схему

Неділя, 22 грудня 2019, 13:13
Львівським митникам повідомили про підозру: налагодили схему

Слідчі ДБР повідомили про підозру у зловживанні владою двом головним інспекторам митного поста "Західний" та інспектору відділу адміністрування митних платежів Львівської митниці ДФС, через дії яких держбюджет недоотримав понад 2 мільйони гривень.

Джерело: ДБР

Деталі: Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовці у змові з підприємцями налагодили злочинну схему розмитнення вантажних автомобілів марки "MAN" на територію України через митний пост "Західний" із заниженням митної вартості.

Крім того, вони не перевіряли відомостей, що містяться у документах, які підтверджують митну вартість іноземних вантажівок та ігнорували повідомлення автоматизованої системи митного оформлення "Інспектор".

Зазначається, що внаслідок дій митників нарахування митних платежів проводилося за значно заниженою ставкою, через що державний бюджет недоотримав понад 2 мільйони гривень.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Львівської області.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам).

У разі доведення вини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Українська правда
Теми: ЛьвівмитницяДБРгроші
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Львів
Чеські лікарі прооперують постраждалих від війни українців у Львові
Зникла гуманітарка: у Львівській ОВА відреагували на закиди
Синові львівського військкома подарували будинок у престижному передмісті – ЗМІ
Останні новини
02:46
Росіяни заявили про збиття безпілотника, який нібито "летів на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
Усі новини...
Реклама: