Львівським митникам повідомили про підозру: налагодили схему

Слідчі ДБР повідомили про підозру у зловживанні владою двом головним інспекторам митного поста "Західний" та інспектору відділу адміністрування митних платежів Львівської митниці ДФС, через дії яких держбюджет недоотримав понад 2 мільйони гривень.

Джерело: ДБР

Деталі: Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовці у змові з підприємцями налагодили злочинну схему розмитнення вантажних автомобілів марки "MAN" на територію України через митний пост "Західний" із заниженням митної вартості.

Крім того, вони не перевіряли відомостей, що містяться у документах, які підтверджують митну вартість іноземних вантажівок та ігнорували повідомлення автоматизованої системи митного оформлення "Інспектор".

Зазначається, що внаслідок дій митників нарахування митних платежів проводилося за значно заниженою ставкою, через що державний бюджет недоотримав понад 2 мільйони гривень.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Львівської області.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам).

У разі доведення вини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.