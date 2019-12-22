РФ обіцяє відповідь США на санкції за "Північний потік-2"

Глава МЗС РФ Сергєй Лавров пообіцяв, що Росія дасть відповідь Сполученим Штатам на санкції у зв’язку з будівництвом газопроводу "Північний потік-2".

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське державне агентство ТАСС, про це він заявив в ефірі програми "Велика гра" на Першому каналі.

"На санкції ми будемо відповідати, але так, щоб нам самим собі не завдати шкоди. Але відповідати будемо точно. І, звичайно, ми будемо це враховувати, вибудовуючи всі наші відносини", - сказав він.

Лавров також упевнений, що газопровід буде запущено попри санкції США.

"Я переконаний, що "Північний потік - 2 ", як і" Турецький потік", відбудеться. "Турецький потік" буде запущений буквально через 2-3 тижні", - сказав російський міністр.

Лавров зазначив, що європейці почуваються приниженими з боку США, і це одна з причин, чому потік запрацює.

"По-третє, звичайно, їх принизили. Все-таки слова прозвучали, в тому числі з Берліна, який показує, що почуття власної гідності у наших європейських партнерів ще збереглося ", - сказав він.

Нагадаємо, 20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет країни, який передбачає запровадження санкцій проти російських газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік". Під штрафні заходи потраплять судна, які займаються прокладкою труб для цих газогонів, а також громадяни, які мають відношення до роботи цих суден.

Після цього швейцарська компанія Allseas, кораблі якої здійснювали прокладку труб по дну Балтійського моря для газопроводу "Північний потік-2", офіційно заявила про зупинку робіт.

Детальніше про механізм санкцій та можливості їхнього обходу читайте у статті Американський удар по проєкту Путіна: чи зможуть санкції США зупинити Nord Stream 2.

Існує також думка про те, що газопровід все одно буде добудований. Про подальшу стратегію – читайте у статті Готуємося до Nord Stream-3: якою має бути газова стратегія України.