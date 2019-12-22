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На кордоні з Польщею утворились передсвяткові черги

Неділя, 22 грудня 2019, 14:21
Відео з камер спостереження на кордоні
Zaxid.net

На польському-українському кордоні у напрямку в’їзду до України утворились великі черги автомобілів та автобусів.

Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України у Facebook, пише "Європейська правда".

"У переддень зимових свят спостерігається прогнозоване збільшення транспортного потоку через пункти пропуску на кордоні та ускладнення руху на українсько-польській ділянці. Інформуємо громадян про значні накопичення транспортних засобів на кордоні з Польщею у напрямку в’їзду на територію України", - йдеться у повідомленні.

Найбільша кількість автомобілів та автобусів очікує на оформлення перед пунктами пропуску "Краківець-Корчова" та "Шегині-Медика", зазначили в управлінні.

"Основною причиною такого накопичення є те, що наші співвітчизники, які працюють та навчаються за кордоном, або виїжджали з приватною метою, намагаються встигнути до початку свят повернутися додому", - пояснили у відомстві.

 
Томаш Барт

Відзначається, що зараз прикордонники вживають усіх заходів щодо забезпечення ритмічного пропуску. Пункти пропуску з української сторони працюють в 1,5 - 2 рази сильніше від своєї проєктної пропускної спроможності. 

Зокрема, через ППр "Шегині" за добу пропущено 2 784 транспортні засоби та 23 387 осіб, через ППр "Краківець" прослідувало 3 366 одиниць автотранспорту та 16 165 пасажирів.

В управлінні рекомендують мандрівникам моніторити ситуацію про чергу на офіційних інтернет-ресурсах української та польської прикордонних служб та обирати для подорожі менш завантажені пункти пропуску.

Теми: Польщакордонавто
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