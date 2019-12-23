Берлін намагався завадити санкціям США проти "Північного потоку-2" – ЗМІ

Незадовго до підписання президентом США санкцій проти російських газопроводів керівництво Німеччини намагалось завадити їх запровадженню.

Джерело: Bild

Деталі: Як йдеться в публікації, Міністерство закордонних справ ФРН за декілька годин до підписання Трампом оборонного бюджету, який передбачає санкції, надіслало Вашингтону лист.

У ньому повідомлялось про те, що Україна та Росія домовились про новий транзитний контракт з 1 січня 2020 року. Відповідно, на думку МЗС ФРН, санкції проти "Північного потоку-2" не потрібні. Результати ж угоди представлять наступного дня о 14:00.

На думку автора статті Юліана Рьолке, офіційний Берлін вигадав газову угоду, якої не існувало на той час. Інформація про досягнення компромісу під час газових перемовин між країнами стала відома пізніше, 20 грудня.

На запит Bild, у відомстві повідомили, що на час відправлення листа існували рамкові домовленості між країнами, а нова угода має бути погоджена до кінця року.

Як стверджує автор статті, запровадження санкції поставило Україну в більш вигідне становище під час перемовин з Росією. Саме через це РФ погодилась виплатити 3 мільярди доларів за рішення Стокгольмського арбітражу.

Передісторія: