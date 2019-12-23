Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Північний потік-2" очолює колишній агент Штазі – ЗМІ

Понеділок, 23 грудня 2019, 08:35
Північний потік-2 очолює колишній агент Штазі – ЗМІ

Маттіас Варніг, 64-річний гендиректор компанії Nord Stream 2 AG, оператора газопроводу "Північний потік-2", шпигував на східнонімецьку таємну поліцію Штазі з 1974 року.

Про це повідомляє Der Standart.

Під кодовим ім'ям "Артур" Варніг з Дюссельдорфської торгової місії НДР доставляв інформацію про західнонімецькі компанії до Східного Берліна, йдеться у матеріалі.

Варніг родом з Альттеберна в Бранденбурзі, навчався в Східно-Берлінському економічному університеті в Східній Німеччині. "З 1981 по 1990 рік Маттіас Варніг обіймав різні посади в уряді НДР, зокрема в Міністерстві зовнішньої торгівлі та кабінеті міністрів", - йдеться на веб-сайті Nord Stream 2.

У 1990 році Варніг перейшов до Дрезднер Банку, у 1991 році відкрив своє представництво в Петербурзі. У той час нинішній президент РФ Владімір Путін був там чиновником і відповідав за зовнішні відносини.

 
Маттіас Варніг
REUTERS

Два екс-агенти - Путін був у Дрездені як представник КДБ - стали друзями, йдеться у матеріалі. Варніг також допомагав Путіну приватно, повідомляє Die Welt. Коли його дружина Людмила тяжко постраждала в ДТП у 1993 році, операція була здійснена за кошти Дрезднер Банку в Німеччині.

Починаючи з 2006 року, Варніг очолив "Північний потік", який побудував перший трубопровід через Балтійське море. Він також є членом наглядових рад оператора трубопроводу "Транснефть", державного російського банку ВТБ та російського нафтового гіганта "Роснефти", а також є членом ради директорів "Gazprom Schweiz AG".

У 2012 році Путін нагородив його "орденом Пошани". У Варніга також є квартира в Москві. Він постійно живе зі своєю другою дружиною у Баден-Вюртемберзі.

"Європейська правда"

Теми: газРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
газ
Німеччина прискорить будівництво СПГ-терміналів після відмови від газу з РФ
У Німеччині суд зупинив ухвалення закону, який мав покласти край газовому і нафтовому опаленню
Регулятор відкрив доступ до нового маршруту для імпорту газу в Україну
Останні новини
02:46
Росіяни заявили про збиття безпілотника, який нібито "летів на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
Усі новини...
Реклама: