"Північний потік-2" очолює колишній агент Штазі – ЗМІ

Маттіас Варніг, 64-річний гендиректор компанії Nord Stream 2 AG, оператора газопроводу "Північний потік-2", шпигував на східнонімецьку таємну поліцію Штазі з 1974 року.

Про це повідомляє Der Standart.

Під кодовим ім'ям "Артур" Варніг з Дюссельдорфської торгової місії НДР доставляв інформацію про західнонімецькі компанії до Східного Берліна, йдеться у матеріалі.

Варніг родом з Альттеберна в Бранденбурзі, навчався в Східно-Берлінському економічному університеті в Східній Німеччині. "З 1981 по 1990 рік Маттіас Варніг обіймав різні посади в уряді НДР, зокрема в Міністерстві зовнішньої торгівлі та кабінеті міністрів", - йдеться на веб-сайті Nord Stream 2.

У 1990 році Варніг перейшов до Дрезднер Банку, у 1991 році відкрив своє представництво в Петербурзі. У той час нинішній президент РФ Владімір Путін був там чиновником і відповідав за зовнішні відносини.

Маттіас Варніг REUTERS

Два екс-агенти - Путін був у Дрездені як представник КДБ - стали друзями, йдеться у матеріалі. Варніг також допомагав Путіну приватно, повідомляє Die Welt. Коли його дружина Людмила тяжко постраждала в ДТП у 1993 році, операція була здійснена за кошти Дрезднер Банку в Німеччині.

Починаючи з 2006 року, Варніг очолив "Північний потік", який побудував перший трубопровід через Балтійське море. Він також є членом наглядових рад оператора трубопроводу "Транснефть", державного російського банку ВТБ та російського нафтового гіганта "Роснефти", а також є членом ради директорів "Gazprom Schweiz AG".

У 2012 році Путін нагородив його "орденом Пошани". У Варніга також є квартира в Москві. Він постійно живе зі своєю другою дружиною у Баден-Вюртемберзі.

"Європейська правда"