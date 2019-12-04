НАТО вважає Росію загрозою євроатлантичній безпеці – лондонська декларація

НАТО виважено реагуватиме на агресивні дії Росії, які становлять загрозу євроатлантичній безпеці, та залишається відкритим до діалогу та до конструктивних відносин з Москвою, коли дії Росії це дозволять.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у підсумковій декларації зустрічі лідерів НАТО у Лондоні 3-4 грудня.

"Ми, як Альянс, стикаємося з різними загрозами та викликами, що випливають із усіх стратегічних напрямків. Агресивні дії Росії становлять загрозу євроатлантичній безпеці; тероризм у всіх його формах та проявах залишається постійною загрозою для всіх нас. Державні та недержавні суб'єкти кидають виклик міжнародному порядку, заснованому на правилах. Нестабільність за межами наших кордонів також сприяє нерегулярній міграції. Ми стикаємося з кібер- та гібридними загрозами", - йдеться у декларації.



У документі підкреслено: НАТО є оборонним Альянсом і не становить загрози для жодної країни. "Ми адаптуємо свої військові можливості, стратегію та плани в рамках Альянсу відповідно до 360-градусного підходу до безпеки. Ми ухвалили рішення щодо підвищення готовності наших сил реагувати на будь-яку загрозу в будь-який час з будь-якого напрямку", - заявляють у НАТО.

"Ми залишаємося твердо прихильними до боротьби з тероризмом і разом вживаємо сильніших заходів, щоб перемогти його. Ми реагуємо і надалі будемо реагувати виважено та відповідально на розгортання Росією нових ракет середнього дальності, що призвело до припинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, і яке становить значні ризики для євроатлантичної безпеки", - підкреслили союзники.

Поки існує ядерна зброя, НАТО залишатиметься ядерним союзом, підтверджує документ.

"Ми повністю віддані збереженню та посиленню ефективного контролю над озброєнням, роззброєнню та нерозповсюдженню, враховуючи переважаюче середовище безпеки. Союзники твердо зобов’язані повною мірою виконувати Договір про нерозповсюдження ядерної зброї в усіх його аспектах, зокрема ядерне роззброєння, нерозповсюдження та мирне використання ядерної енергії. Ми залишаємось відкритими до діалогу та до конструктивних відносин з Росією, коли дії Росії це дозволять", - каже лондонська декларація.

Нагадаємо, лідери країн-членів НАТО на зустрічі у Лондоні вирішили не проводити черговий саміт Альянсу в наступному році й запланували його на 2021 рік.