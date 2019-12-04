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В ДСНС кажуть, що в одеській пожежі загинула неповнолітня

Середа, 4 грудня 2019, 19:22

В результаті пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу загинула неповнолітня.

Джерело: Брифінг представників ДСНС

Дослівно: "Станом на 17.00 загинуло у лікарні одна особа. Крім того постраждали 22 особи, які після пожежі почали окремо звертатися до лікувальних закладів. Ця цифра безумовно, можливо буде зростати. Наразі заходи щодо ліквідації пожежі тривають.

За уточненими даними станом на 19:40 внаслідок пожежі в будівлі Одеського коледжу загинула 1 особа та постраждало 26 осіб, з них 11 підлітків та 7 співробітників ДСНС".

Деталі: Під час брифінгу представник ДСНС заявив, що за попередньою інформацією загибла жінка 2003 року народження. (Раніше ЗМІ повідомляли про загиблу жінку 1976 року народження). Також було повідомлено, що є інформація про близько 15 зниклих безвісти.  

Що цьому передувало: Вранці стало відомо, що в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на 3 поверсі виникла пожежа. За останніми даними в результаті пожежі загинула жінка, госпіталізовано ще 21 особу.

Міський голова Одеси Геннадій Труханов заявив, що у будівлі не було опалення.  Ймовірно, що у коледжі користуватися електрообігрівачами.

     

Українська правда
Теми: ДСНСпожежа
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