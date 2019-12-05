Україна пропонує змінити "представників Донбасу" у складі ТКГ у Мінську

У президента Зеленського будуть просувати ідею про розширення або заміну представників ОРДЛО, які "представляють Донбас" у складі Тристоронньої контактної групи на Донбасі.

Про це заявив помічник президента України Андрій Єрмак на зустрічі у Лондоні, організованій Chatham House та "Українською призмою", повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Єрмак нагадав, що "Мінські домовленості", які має виконати Україна та Росія для врегулювання конфлікту на Донбасі, передбачають консультації із "представниками територій".

"Раніше на цих територіях (у Донецькій та Луганській областях -ЄП) жило 6 мільйонів людей, зараз (у ОРДЛО) лишилося 1,5 мільйони. Інші поїхали", - наголосив він, додавши, що багато переселенців них живе на підконтрольній території України.

На думку Києва, мають бути внесені зміни у ТКГ таким чином, щоби відбити позицію переселенців.

"Ми хочемо, щоб представниками територій були люди, які мають зв’язок,, мають прописку, нерухомість – тобто мають юридичну прив’язку щодо того, що вони мажуть представляти ці території", - пояснив він.

"Ми хочемо, щоби це були люди добре відомі на Донбасі", - розповів Єрмак.

Він повідомив що це нова ідея, і не став уточняти, чи вона обговорювалася із іншими учасниками ТКГ.