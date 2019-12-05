Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна пропонує змінити "представників Донбасу" у складі ТКГ у Мінську

Четвер, 5 грудня 2019, 12:19

У президента Зеленського будуть просувати ідею про розширення або заміну представників ОРДЛО, які "представляють Донбас" у складі Тристоронньої контактної групи на Донбасі.

Про це заявив помічник президента України Андрій Єрмак на зустрічі у Лондоні, організованій Chatham House та "Українською призмою", повідомляє кореспондент "Європейської правди".

 Єрмак нагадав, що "Мінські домовленості", які має виконати Україна та Росія для врегулювання конфлікту на Донбасі, передбачають консультації із "представниками територій".

"Раніше на цих територіях (у Донецькій та Луганській областях -ЄП) жило 6 мільйонів людей, зараз (у ОРДЛО) лишилося 1,5 мільйони. Інші поїхали", - наголосив він, додавши, що багато переселенців них живе на підконтрольній території України.

На думку Києва, мають бути внесені зміни у ТКГ таким чином, щоби відбити позицію переселенців.

"Ми хочемо, щоб представниками територій були люди, які мають зв’язок,, мають прописку, нерухомість – тобто мають юридичну прив’язку щодо того, що вони мажуть представляти ці території", - пояснив він.

"Ми хочемо, щоби це були люди добре відомі на Донбасі", - розповів Єрмак.

Він повідомив що це нова ідея, і не став уточняти, чи вона обговорювалася із іншими учасниками ТКГ.

"Українська правда" у Threads

Теми: Мінські угоди
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Мінські угоди
Сурков зізнався, що не планував, щоб Мінські угоди виконались
Зеленський: Простий спосіб закінчити війну – віддати РФ території, тому були Мінські угоди
Єрмак: У владі немає людей, які допускають існування "Мінськ-3"
Останні новини
02:46
Росіяни заявили про збиття безпілотника, який нібито "летів на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
Усі новини...
Реклама: