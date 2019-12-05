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У Зеленського готові відгородити Донбас стіною у разі провалу переговорів

Четвер, 5 грудня 2019, 14:38
У Зеленського готові відгородити Донбас стіною у разі провалу переговорів
Alyona Hlyvko

У президента Зеленського готові "побудувати стіну" на Донбасі, якщо мирні переговори з Росією зазнають невдачі.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заявив помічник президента України Андрій Єрмак у четвер на зустрічі у Лондоні, організованій Chatham House та "Українською призмою".

"Ми не будемо витрачати багато часу, якщо ми не побачимо з російської сторони бажання виконувати "Мінськ". Ми не будемо чекати роками, ми визначили обмежений час", - сказав Єрмак.

Він не уточнив, скільки часу готові чекати у президента, але раніше у розмовах із представниками команди Зеленського неофіційно звучало, що ясність щодо мирного врегулювання має з’явитися у першій половині 2020 року.

"І безумовно, хочу сказати, що Україна зробить все від нас залежне, щоб добитися припинення війни і миру дипломатичним шляхом. Але ми, безумовно, маємо і "план Б", - зазначив Єрмак.

За його словами, "план Б" полягає у тому, щоб "збудувати стіну і жити далі".

"Якщо ми не побачимо сьогодні готовності з боку РФ йти до мирного процесу, до виконання Мінських домовленостей, що ж, будемо тоді не в фігуральному плані будувати стіну і жити далі. У нас є друзі, будемо залучати і брати їхній досвід. Я маю на увазі в першу чергу Ізраїль", - пояснив помічник президента.

Разом з тим він підкреслив, що команда президента наразі налаштована на успіх переговорів.

Єрмак також заявив, що команда президента має готовність до зміни Конституції після "нормандських переговорів", але обіцяє обмежити ці зміни питаннями децентралізації, в тому числі щодо ОРДЛО.

Окрім того, за словами Єрмака, Зеленський планує продовжити дію закону "про особливий статус" після "нормандського саміту".

Читайте також: У Зеленського готові до зміни Конституції після "Нормандських переговорів"

Зеленський планує продовжити закон "про особливий статус" після Нормандського саміту

Нагадаємо:

  • Саміт "нормандської четвірки" за участі лідерів України, Росії, Франції і Німеччини відбудеться 9 грудня в Парижі.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийДонбасАндрій Єрмак
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