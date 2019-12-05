Суд арештував соратника Труби: застава 2 мільйони

Вищий антикорупційний суд узяв під варту підозрюваного у шахрайстві та пособництві у наданні неправомірної вигоди за закриття кримінального провадження колишнього начальника Головного слідчого управління ГПУ Ігоря Щербину з альтернативою застави.

Джерело: ВАКС

Деталі: Зазначається, що слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання детектива Національного антикорупційного бюро та обрав запобіжний захід ексначальнику Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 2 130 100 грн.

Запобіжний захід підприємцю, якого затримали разом із ексначальником Головного слідчого управління ГПУ після отримання неправомірної вигоди у сумі 75 тисяч доларів США, обиратиметься також 5 грудня.

Що передувало: САП повідомила, що у Києві викрили ексслужбовця ГПУ, який за 150 тисяч доларів "обіцяв" закрити справу проти столичного забудовника. Пізніше стало відомо, що мова йде про Ігоря Щербину, який за даними експерта Реанімаційного пакету реформ Олександра Лємєнова, є кумом директора ДБР Романа Труби.

Слідством встановлено, що Щербина за посередництва підприємця вимагав зі столичного забудовника 150 тисяч доларів США неправомірної вигоди начебто для одного з керівників правоохоронних органів за закриття кримінального провадження, що розслідується територіальним управлінням ДБР стосовно цієї компанії.

Труба заявив, що про затримання свого "колишнього колеги з ГПУ" дізнався з новин, і запевнив, що до жодного криміналу не причетний.

3 грудня президент Володимир Зеленський у своєму пості в Facebook використав підозру Щербині (щодо нього вжив термін "права рука" Труби) як ще один аргумент на користь необхідності перезавантажити керівництво ДБР.

Того ж дня Верховна Рада проголосувала у другому читанні за президентський законопроєкт, що передбачає дочасне припинення повноважень голови Державного бюро розслідувань Романа Труби та його заступників.

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